MOP ejecuta trabajos de mejoramiento vial en Río Congo Arriba en Darién

Estas acciones buscan facilitar el tránsito de productores, el traslado de cosechas y el acceso a los mercados, especialmente durante la temporada lluviosa.

Danna Durán - Periodista
09 de febrero 2026 - 17:00

Darién/Personal técnico y equipos especializados de la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Darién desarrollan trabajos de mejoramiento vial en el distrito de Santa Fe, específicamente en el corregimiento de Río Congo Arriba, con el objetivo de garantizar carreteras en mejores condiciones y fortalecer la conectividad en las zonas rurales.

Las labores se concentran en las comunidades de Río Bonito y Monterrico, donde se realizan trabajos de conformación de calzada y construcción de cunetas a lo largo de 12.2 kilómetros.

Estas acciones buscan facilitar el tránsito de productores, el traslado de cosechas y el acceso a los mercados, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando las condiciones de las vías suelen deteriorarse con mayor rapidez.

Para la ejecución de estos trabajos, el MOP ha dispuesto de maquinaria pesada que incluye una motoniveladora, una rola compactadora, una retroexcavadora y camiones, lo que permite una intervención técnica orientada a mejorar la durabilidad y funcionalidad de la vía.

De acuerdo con el MOP, estas labores forman parte de un plan continuo de rehabilitación vial en áreas productivas de la provincia de Darién. En los próximos días, las cuadrillas se trasladarán a las comunidades de Barreales y Santa Bárbara, donde continuarán los trabajos de mantenimiento de la red vial rural, en beneficio de los residentes y del sector productivo de la región.

