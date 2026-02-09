Junta Directiva del Senniaf aprobó plan de acción urgente y ordena inspección en albergue de Tocumen

El objetivo de esta inspección es constatar la situación real del albergue, identificar posibles hallazgos y definir las medidas correctivas correspondientes, conforme a los protocolos de protección establecidos.

Ciudad de Panamá/La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) sostuvo una reunión extraordinaria este lunes 9 de febrero, en la que aprobó un plan de acción urgente, luego de recibir información relacionada con la situación del Centro de Atención Integral (CAI) Tocumen y otros aspectos vinculados al funcionamiento institucional.

Durante la sesión, y en el marco de sus atribuciones legales, la Junta Directiva avaló una serie de medidas inmediatas y verificables, orientadas a garantizar la protección de la población bajo custodia del Estado, reforzar los mecanismos de supervisión y asegurar una gestión institucional acorde con los estándares técnicos y legales vigentes.

Inspección técnica inmediata en el CAI Tocumen

Entre las acciones aprobadas se encuentra la realización de una inspección técnica inmediata en el CAI Tocumen, programada para este lunes 9 de febrero.

La diligencia será desarrollada por un equipo técnico interinstitucional, conformado por representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

El objetivo de esta inspección es constatar la situación real del albergue, identificar posibles hallazgos y definir las medidas correctivas correspondientes, conforme a los protocolos de protección establecidos.

🔗Te puede interesar: Mides realiza sesión extraordinaria de la Senniaf tras denuncias en albergue de Tocumen

La Junta Directiva autorizó el inicio de los procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece en el sistema de protección sin una alternativa familiar, lo que permitirá su transferencia a otras instituciones y garantizar una ruta legal y asistencial adecuada, con enfoque de derechos y protección integral.

También se acordó evaluar, en el corto plazo, alternativas seguras y viables para su movilización, priorizando opciones que permitan una atención especializada. Estas alternativas serán analizadas bajo criterios técnicos, legales, de capacidad instalada y condiciones de atención.

Supervisión institucional y evaluación administrativa del Senniaf

Como parte del fortalecimiento de la supervisión institucional y en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 14 de 2009, la Junta Directiva aprobó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario que acudirá a las instalaciones del Senniaf el martes 10 de febrero.

Este equipo realizará una evaluación administrativa y de gestión, cuyos hallazgos quedarán consignados en un informe que servirá como base para la toma de decisiones y la aplicación de correctivos.

De igual forma, se acordó la emisión de una Resolución formal que ordene la ejecución de todas las medidas aprobadas, estableciendo responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento.

La Junta Directiva del Senniaf reiteró que la protección de la niñez, la adolescencia y las poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado es una prioridad absoluta, y que toda actuación institucional debe regirse por la legalidad, la transparencia y el rigor técnico.

Así mismo, informó que las acciones se desarrollarán con supervisión directa, documentación formal y seguimiento permanente, dentro del marco de sus competencias.