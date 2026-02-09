Idaan avanza licitación para construir casetas de pozos en cuatro provincias

Estas infraestructuras permitirán reforzar el sistema de captación de agua subterránea y contribuirán a mejorar la continuidad y confiabilidad del suministro del vital líquido.

Danna Durán - Periodista
09 de febrero 2026 - 15:48

Ciudad de Panamá/Siete empresas participaron en el acto de apertura de sobres de la licitación pública, convocada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para la ejecución del proyecto de construcción de 51 casetas para pozos de agua potable en las provincias de Coclé, Chiriquí, Herrera y Los Santos, iniciativa que beneficiará a más de 37 mil residentes.

Según el Idaan, las casetas estarán distribuidas en 15 para la provincia de Coclé y 12 en cada una de las provincias de Herrera, Los Santos y Chiriquí.

Estas infraestructuras permitirán fortalecer la captación de agua subterránea y mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en las comunidades beneficiadas.

El proyecto contempla el estudio, diseño y construcción de las casetas destinadas a la protección y operación de los pozos, además de la realización de estudios técnicos, obras civiles y el suministro e instalación de equipos eléctricos y electromecánicos, así como la puesta en marcha de cada una de las estructuras.

El plazo de ejecución establecido es de 365 días calendario por renglón, contados a partir de la orden de proceder, periodo durante el cual se desarrollarán las fases de estudio, diseño y construcción del proyecto.

Las propuestas presentadas serán evaluadas por una Comisión Verificadora del Idaan, que elaborará los informes correspondientes antes de avanzar a las siguientes etapas del proceso de contratación.

