MOP realiza estabilización del terreno y el reforzamiento del talud en la vía Sora, Chame

Se realizan obras en la carretera de Sora por las afectaciones de deslizamientos.

Chame/En el corregimiento de Sora, distrito de Chame, se realiza la estabilización de terreno y el reforzamiento de talud para hacer frente a los recientes deslizamientos de tierra que causaron afectación en un tramo de la carretera, trabajos prioritarios que realizará el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Se presentaron algunas medidas de seguridad como desvío en el área para así asegurar el tránsito de los conductores y el acceso de los residentes. Por otro lado, se realizarán sondeos y levantamientos topográficos que serán evaluados por la Dirección de Estudios y Diseños, con el propósito de definir una solución definitiva y permanente para la vía.

El ingeniero Esteban Arosemena, de la empresa constructora Transeq. S.A., que colabora con el MOP en el sitio, informó que un equipo especializado identificó cuatro puntos críticos en un tramo de 200 metros lineales, donde se determinará el diseño geométrico y la estabilidad de los taludes. También mencionó que estas áreas serán intervenidas la próxima semana, mientras se avanza en la restauración del área afectada por el derrumbe.

El MOP hace el llamado a los conductores a manejar con precaución y reducir la velocidad cuando se aproximan al tramo invertido. Sin embargo, en ambos extremos de la carretera fueron instalados dispositivos de seguridad como torres de luz de flecha y señalización vertical. Además, se contempla la colocación de resaltos para reforzar la seguridad vial.