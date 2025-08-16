MOP iniciará construcción de puente reportado en 'Denúncialo TVN' el 26 de agosto

La nueva estructura tendrá una durabilidad estimada de 40 años, lo que, según el MOP, garantizará mayor seguridad y calidad para los residentes de La Pesita y los conductores que circulan por el área.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el próximo 26 de agosto dará inicio el replanteo físico para la construcción de un nuevo puente vehicular en la calle La Gardenia, comunidad de La Pesita, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

El mes pasado, los residentes de la comunidad reportaron el mal estado del puente que está a punto de colapsar en el segmento de 'Denúncialo' de TVN Noticias, y aunque el presidente José Raúl Mulino se pronunció de inmediato, no fue hasta este 16 de agosto que se recibió una respuesta.

El proyecto forma parte del plan de Rehabilitación de Vías de La Chorrera, conocido como “tapahuecos”, e incluye estudios previos como levantamientos de campo, análisis hidrográfico, sondeos y la presentación de un anteproyecto técnico.

De acuerdo con la entidad, los trabajos estarán a cargo de la empresa Constructora Nova, que procederá al ingreso de maquinaria para arrancar la fase de construcción.

Una obra con vida útil de 40 años

El ministerio reiteró su compromiso de entregar una obra segura y de calidad, al tiempo que hizo un llamado a la población a respetar las señalizaciones y medidas de seguridad que se implementen durante el desarrollo de los trabajos.

El comunicado fue emitido este 16 de agosto de 2025 por el Ministerio de Obras Públicas.