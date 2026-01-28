Mulino recibe al primer ministro de Jamaica y ofrece apoyo en reconstrucción de infraestructura

Ambos jefes de Estado coincidieron en que Panamá y Jamaica comparten perspectivas geopolíticas similares, además de fuertes lazos históricos y culturales, considerando que una parte importante de la población panameña tiene raíces jamaiquinas.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este jueves en su despacho del Palacio de las Garzas al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien expresó su admiración por el desarrollo del sector construcción en Panamá y por sus emblemáticas megaobras, entre ellas la ampliación del Canal de Panamá.

Durante el encuentro, el primer ministro jamaiquino manifestó su interés en conocer los procedimientos y estándares de construcción utilizados en Panamá, con el objetivo de aplicarlos en los planes de recuperación de infraestructura crítica en su país, severamente afectada por el reciente paso del huracán Melissa.

Ante este interés, el presidente Mulino reiteró la disposición del Estado panameño y del sector privado para compartir su experiencia. En ese sentido, señaló que tanto el Gobierno Nacional como la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) podrían colaborar con funcionarios jamaiquinos en los procesos de reconstrucción.

Ambos jefes de Estado coincidieron en que Panamá y Jamaica comparten perspectivas geopolíticas similares, además de fuertes lazos históricos y culturales, considerando que una parte importante de la población panameña tiene raíces jamaiquinas.

🔗Puedes leer: Ministro Chapman: 'Para atacar la desigualdad, primero se necesita crecimiento económico'

En el ámbito deportivo, Mulino expresó su admiración por el sistema de formación de atletas de Jamaica, país reconocido mundialmente por ser cuna de destacadas figuras del atletismo.

En materia comercial y educativa, los mandatarios acordaron fortalecer los vínculos bilaterales mediante mayores acercamientos comerciales y la exploración de un programa de intercambio estudiantil, para lo cual girarán instrucciones a sus respectivas administraciones.

La reunión entre Mulino y Holness se realizó en el marco de la visita oficial del primer ministro jamaiquino a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).