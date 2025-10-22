Multas millonarias no impiden a empresas distribuidoras eléctricas participar en futuras licitaciones, informa ASEP

🔌 ENSA ya realizó las compensaciones a sus 305 mil clientes afectados, quienes recibieron créditos en sus facturas entre los meses de abril y mayo de 2024, correspondientes a afectaciones ocurridas en los años 2020, 2021 y 2022. 🔌 Pese a las multas, se aclaró que las distribuidoras sancionadas podrán participar en futuras licitaciones, dado que la normativa actual no impide su participación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) impuso multas por un total de 18.5 millones de dólares a las empresas distribuidoras Edemet, Edechi y ENSA, tras confirmar incumplimientos en los estándares de calidad del servicio eléctrico durante los años 2019 a 2022.

Según la directora de la entidad, Zelmar Rodríguez, se trata de una sanción que busca garantizar que los consumidores reciban un servicio eficiente y, al mismo tiempo, sean compensados por los perjuicios ocasionados por cortes o deficiencias en la distribución de energía.

Rodríguez explicó que ENSA ya realizó las compensaciones a sus 305 mil clientes afectados, quienes recibieron créditos en sus facturas entre los meses de abril y mayo de 2024, correspondientes a afectaciones ocurridas en los años 2020, 2021 y 2022. Indicó que en las facturas de ENSA aparece el número de resolución y el monto del crédito aplicado. A su vez, señaló que este es un proceso que audita y verifica la entidad de forma exhaustiva.

Por su parte, Edemet y Edechi aún no han efectuado las compensaciones debido a recursos legales interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la ASEP aclaró que, como la Sala Tercera no suspendió el acto administrativo, ambas empresas deberán ejecutar los créditos una vez se definan los meses en que aplicarán los reembolsos.

Las sanciones fueron distribuidas de la siguiente manera:

ENSA : $780,321.00

: $780,321.00 Edemet : $13,522,920.17

: $13,522,920.17 Edechi: $4,270,831.50

Sanciones no impiden participar en licitaciones

Pese a las multas, Rodríguez aclaró que las distribuidoras sancionadas podrán participar en futuras licitaciones, dado que la normativa actual no impide su participación.

“Por ley y por las normas de la regulación de los servicios públicos, tenemos cada 15 años que licitar el paquete privado, que le corresponde al área privada, que en este caso es el 51% de las acciones. Hasta este momento, las empresas que hoy prestan el servicio de distribución y comercialización pueden participar de esa licitación, de hecho, lo hicieron en el 2013 y bueno, se quedaron. Esta multa es totalmente aparte o adicional a ese proceso", explicó.

No obstante, adelantó que los nuevos contratos serán más estrictos y contendrán indicadores reforzados de calidad, con el fin de exigir mayor eficiencia en la prestación del servicio: "La diferencia es que, así como robustecimos el contrato de concesión en el 2013, que fue la primera vez que pusimos el tema de los indicadores de calidad - exigirles a las empresas que prestaran un buen servicio -, ahora también vamos a robustecer más el nuevo contrato que se gane la empresa que participe y sea la nueva o se mantenga".

"En la licitación nosotros, claro, vamos a invitar empresas de otros países que vengan a participar. Si hay una empresa nueva que se gana esa licitación, esa va a ser la nueva empresa que preste servicio ya sea en el área de ENSA, Edemet o de Edechi. Pero hoy estas empresas pueden participar de esa licitación", puntualizó.