Mundial 2026 | De Cerro Cocobolo a Toronto: La expectativa y el orgullo en la casa de Tomás Rodríguez a horas de su primer debut

Al recordar la última conversación que sostuvo con el atacante de la selección, 'Tommy' destacó el optimismo que reina en la concentración panameña: "Lo sentí feliz, ansioso, con ganas de jugar. Muy contento de lo que está disfrutando por allá".

Ciudad de Panamá/La emoción, la alegría y el orgullo nacional se respiran con fuerza en las calles de Cerro Cocobolo, en el distrito de San Miguelito.

A pocas horas de la segunda histórica participación de la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026, la comunidad se ha volcado a las calles para respaldar a uno de sus hijos más ilustres: el delantero Tomás Rodríguez.

A la entrada del barrio, un imponente mural con el rostro del jugador y los escudos de los equipos que han marcado su carrera sirve como el recordatorio perfecto de que los grandes sueños nacen en los barrios populares y, con disciplina, se hacen realidad.

Este homenaje visual no solo celebra su trayectoria, sino que se ha convertido en una fuente de inspiración diaria para la juventud de la zona.

El fervor mundialista se vive con especial intensidad dentro de la familia Rodríguez.

Tomás —conocido cariñosamente en el barrio como 'Tommy'— no solo comparte el nombre con el delantero de la selección, sino también la misma sangre futbolística, pues actualmente juega para el Alianza F.C.

"Para mí, como siempre le digo, él siempre será mi motivación. Siento esa inspiración para esforzarme más", relató el joven jugador al ser consultado sobre el impacto de ver a su hermano en la cita mundialista.

Con la mirada puesta en el futuro, 'Tommy' confiesa que el logro de su hermano alimenta sus propias metas en el deporte: "Así como él está en la selección, yo quisiera estar algún día; llegar a un mundial también, porque es algo lindo. Quisiera soñarlo y pasarlo así como él lo está sintiendo".

Al recordar la última conversación que sostuvo con el atacante de la selección, 'Tommy' destacó el optimismo que reina en la concentración panameña: "Lo sentí feliz, ansioso, con ganas de jugar. Muy contento de lo que está disfrutando por allá".

Disciplina ante todo

Para 'Tommy', el camino recorrido por su hermano es la prueba de que el entorno no define el destino de los jóvenes, enviando un mensaje contundente a los niños de San Miguelito y de otros barrios del país.

"La disciplina es lo primero, porque sin disciplina no vas a llegar a ningún lado", expresó el hermano menor de Rodríguez, recordando a los niños que vienen creciendo que todo el barrio no es malo.

El hogar de los Rodríguez es el epicentro de las buenas vibras.

Don Tomás Rodríguez, padre del seleccionado nacional, se unió al sentir de la comunidad y envió un emotivo mensaje de aliento a toda la fanaticada que aguarda el pitazo inicial.

"Un mensaje de parte de la familia Rodríguez: que sean positivos. Los 26 chicos lo van a dar todo en la cancha", expresó con serenidad y orgullo.

Para el patriarca de la familia, este partido trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un llamado a la cohesión social de todo el país: "Hoy daremos el mejor partido de nuestra vida por un país entero, unidos todos y por cero violencia".

La historia que hoy se escribe en Cerro Cocobolo es el vivo reflejo de un proceso que comenzó en las canchas comunitarias y que hoy lleva la representación de todo Panamá a la vitrina más importante del balompié internacional. El barrio entero, junto a un país, se mantendrá expectante ante este debut histórico.

Información de Fabio Caballero

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