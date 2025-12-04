Naviferias: Venta de caja navideña y jamón llega a Chepo con una enorme asistencia de personas

Aunque el horario oficial de venta estaba previsto para iniciar a las 7:00 a.m., l as cajas comenzaron a operar desde aproximadamente las 5:00 a.m.

chepo/Desde la madrugada de este jueves, cientos de personas acudieron a la naviferia organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en el distrito de Chepo, con el objetivo de adquirir productos de la canasta básica y jamones a precios accesibles para las festividades de fin de año.

De acuerdo con los reportes en sitio, algunas personas llegaron desde la tarde del día anterior, incluso desde las 2:00 p.m., para asegurar su turno en la fila. Otros ciudadanos indicaron haber arribado desde la medianoche y la madrugada, entre las 4:00 y 5:00 a.m.

Aunque el horario oficial de venta estaba previsto para iniciar a las 7:00 a.m., las cajas comenzaron a operar desde aproximadamente las 5:00 a.m., lo que permitió que desde temprano varias personas lograran completar sus compras y retirarse a sus hogares con productos como arroz, aceite y jamón, incluidos en las bolsas navideñas de 15 balboas.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de incidentes. Varias personas denunciaron desorden en las filas, coladeras y discusiones entre compradores, situación que generó molestias entre los asistentes. Algunos incluso aseguraron que hubo retrasos en el inicio de las ventas y falta de organización por parte del personal.

“Las personas se están colando y eso provoca malestar”, expresó uno de los compradores, quien hizo un llamado a las autoridades para reforzar el control en futuras actividades.

Ante estas quejas, los ciudadanos pidieron mayor intervención del IMA y apoyo de la Policía Nacional para garantizar el orden y evitar conflictos entre quienes esperan por horas para adquirir los alimentos.

A pesar de las dificultades, muchos destacaron la agilidad en la atención una vez iniciadas las ventas. Algunos compradores llevaron sillas para soportar la espera prolongada, mientras otros lograron retirarse antes de las 7:00 a.m. con sus compras completas.

Información d Heydi Liane Morán