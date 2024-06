Mulino nomina a Alberto Paz-Rodríguez como director de Agencia Panameña de Alimentos

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente electo de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer este lunes 17 de junio, la nominación de Alberto E. Paz-Rodríguez de Obarrio como director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

Según la Oficina del Presidente Electo, Paz-Rodríguez cuenta con 25 años de experiencia liderando varias compañías en Panamá y América Latina.

Te podría interesar: Apelación del circuito 8-4 y de Nelson Jackson en manos del magistrado Luis Guerra

A su vez, cuenta una licenciatura en Administración de Empresas, Marketing / Gestión de Marketing de Chestnut Hill, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Además, posee certificaciones en Programa de Gestión Acelerada de Yale School of Management y otro en Estrategia de Negocio Digitales Mit Sloan School of Management.

También se ha desempeñado como gerente de Ventas y Marketing en The Sherwin Williams Company; gerente de Compras de Productos Cárnicos en Distribuidores Unidos, S.A. y Empresas Gago, S.A.; gerente general en Time Brokers, Inc. y en Agencias Lugo, S.A.; y general manager en H. Tzanetatos, Inc.

La nominación de Paz-Rodríguez requerirá la ratificación de la Comisión de Credenciales y, posteriormente, del Pleno de la Asamblea Nacional.