Notarías: anteproyecto de ley busca poner fin a los nombramientos 'a dedo'

Panamá/Por segunda ocasión, el diputado Jorge González, de la bancada Vamos, presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular el manejo y la asignación de las notarías en el país, con el fin de transparentar su funcionamiento y evitar designaciones basadas en favores políticos.

La propuesta plantea que los notarios sean nombrados mediante concurso y selección a cargo de una junta técnica integrada por representantes de la Procuraduría de la Administración, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Comité Ecuménico.

Queremos que la escogencia de notarios deje de ser un proceso ‘a dedo’, condicionado por deudas políticas o apoyos de campaña. La ciudadanía percibe que así ha sido históricamente, y lo que buscamos es un sistema más transparente y fiscalizable”, explicó González durante la presentación de la iniciativa.

El anteproyecto también propone que el Ministerio de Gobierno asuma la responsabilidad de fiscalizar, supervisar y aplicar sanciones a las notarías, fortaleciendo así el control institucional sobre su funcionamiento.

Se trata del segundo intento del diputado González en esta materia, ya que en el pasado periodo legislativo presentó un anteproyecto similar, que no llegó a debatirse en la Comisión de Gobierno. En esta ocasión, asegura que la propuesta ha sido mejorada para garantizar un verdadero régimen notarial en Panamá.

En paralelo, el Ministerio de Gobierno y el Colegio de Notarios acordaron crear una mesa técnica para reglamentar la función notarial en el país, lo que abre un escenario de debate paralelo entre Ejecutivo y Legislativo sobre el futuro de este servicio público.

