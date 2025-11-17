Nueva especie de pez fósil hallada en Panamá lleva el nombre de una investigadora Ngäbe

El hallazgo forma parte de un análisis de más de 6,200 otolitos, pequeñas estructuras minerales del oído interno de los peces que se fosilizan con facilidad.

Una nueva especie de pez fósil descubierta en la Formación Chagres, en Colón, fue nombrada Hoplostethus boyae en honor a Brígida de Gracia, técnica de investigación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y considerada la primera paleontóloga marina Ngäbe del mundo.

El hallazgo forma parte de un análisis de más de 6,200 otolitos, pequeñas estructuras minerales del oído interno de los peces que se fosilizan con facilidad, recolectados en sedimentos del Mioceno tardío, de unos siete millones de años.

La investigación, liderada por Chien-Hsiang Lin y el paleobiólogo Aaron O'Dea, identificó 31 especies pertenecientes a 12 familias, incluyendo cuatro nuevas para la ciencia.

Entre ellas destaca Hoplostethus boyae, un pez de aguas profundas de la familia Trachichthyidae, conocido como “reloj anaranjado”, que pudo vivir hasta 200 años en antiguas aguas caribeñas muy productivas. El nombre recoge el apelativo tradicional Ngäbe de De Gracia, “Boya”, como reconocimiento a su trayectoria y al legado cultural de su comunidad.

“Que nombre esta especie en mi honor es sinónimo de mucha alegría y emoción para mí, mi familia y amistades”, dice Brígida, quien recibió por parte de los miembros del laboratorio O’Dea una ilustración de la especie nombrada en su honor.

🔗Puedes leer: Un hallazgo en los bosques de Panamá revela que 'saludo' del insecto matador es una defensa evolutiva

El estudio, publicado en la revista PeerJ, también describe tres nuevas especies: Chiloconger aflorens, Dasyscopelus inopinatus y Malakichthys schwarzhansi.

Los autores destacan que el sitio fósil analizado alberga uno de los conjuntos de peces del Mioceno más abundantes del mundo, con más del 96% de los especímenes pertenecientes a la familia de los peces linterna, famosos por su bioluminiscencia.

Según O’Dea, estos fósiles revelan un antiguo Mar Caribe extremadamente rico en vida, impulsado por fuertes sistemas de afloramiento que alimentaban una diversa red ecológica donde coexistían peces, anguilas, tiburones y grandes depredadores como el megalodón.

"Chien-Hsiang y yo elegimos los cuatro nombres juntos. Tratamos de hacer que cada uno fuera significativo. Chiloconger aflorens proviene de la palabra española afloramiento, porque esta pequeña anguila vivía en lo que creemos que era un antiguo sistema de afloramiento. Dasyscopelus inopinatus significa "inesperado" en latín, elegimos esto porque tiene una mezcla de características. Malakichthys schwarzhansi honra a Werner Schwarzhans, ictiólogo y paleontólogo del Museo de Historia Natural de Dinamarca, que ha realizado un trabajo brillante sobre los otolitos de peces a nivel mundial y sentó las bases para estudios como el nuestro. Y, por supuesto, Hoplostethus boyae celebra a Brígida", explicó O'Dea.

Los investigadores señalan que aún queda mucho por descubrir sobre los ecosistemas marinos de hace millones de años y cómo su evolución estuvo ligada a la formación del Istmo de Panamá.