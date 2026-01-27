Más de 2,600 oficiales y agentes reciben ascensos en la Policía Nacional

Con esta promoción, los oficiales y agentes asumen mayores responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Mediante la Orden General del Día Extraordinaria 15, emitida el lunes 26 de enero de 2026, la Policía Nacional anunció el ascenso al rango superior inmediato de 2,648 hombres y mujeres de uniforme, en reconocimiento a su desempeño y compromiso con la seguridad ciudadana.

El detalle de los ascensos es el siguiente:

438 sargentos primero ascendieron a subtenientes .

ascendieron a . 705 sargentos segundo pasaron a sargentos primero .

pasaron a . 737 cabos primero fueron promovidos a sargentos segundo .

fueron promovidos a . 654 cabos segundos ascendieron a cabos primeros .

ascendieron a . 114 agentes fueron promovidos a cabos segundos.

Estos ascensos se sustentan en las normas establecidas por la Ley y los Estatutos Orgánicos vigentes, y representan un reconocimiento a la labor y dedicación de cada unidad. Con esta promoción, los oficiales y agentes asumen mayores responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones, consolidando su compromiso con la ciudadanía.

