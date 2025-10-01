Bancada Seguimos pide que se asignen los fondos necesarios al Instituto Oncológico

Ciudad de Panamá/La bancada Seguimos solicitó al Órgano Ejecutivo la reasignación de $7.1 millones destinados a una “villa diplomática” del Ministerio de la Presidencia, para canalizarlos al Instituto Oncológico Nacional (ION).

En un comunicado público firmado por los diputados Ernesto Cedeño Alvarado, Grace Hernández, Betsereal Richards y José Pérez Barboni, la bancada señala que el Oncológico enfrenta "una crisis crítica por falta de insumos, equipos médicos y personal capacitado —elementos esenciales para brindar atención oportuna y de calidad a pacientes con cáncer".

“La atención en el ION no puede seguir siendo un lujo. Es un derecho fundamental. Miles de panameños dependen de este centro para salvar sus vidas”, señaló la bancada en su mensaje.

Los diputados argumentan que esos fondos, actualmente asignados a un proyecto residencial para funcionarios diplomáticos, podrían ser redirigidos al sector salud sin afectar el presupuesto general del Estado. “Esta no es una medida política, es una prioridad social. Una inversión directa en la vida y el bienestar de nuestro pueblo”, añadieron.

La bancada Seguimos advierte: “La falta de recursos no puede seguir siendo un obstáculo para garantizar el derecho a la salud en nuestro país”.