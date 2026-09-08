Onpar pide a más de 3 mil solicitantes de refugio actualizar sus documentos

2,700 personas cuentan con reconocimiento como refugiadas en Panamá, mientras que cerca de 3,000 iniciaron sus procesos en años anteriores y todavía no han acudido a retirar su documento de identificación.

Ciudad de Panamá/La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), del Ministerio de Gobierno, hizo un llamado a más de 3,000 solicitantes de refugio que aún utilizan constancias o salvoconductos impresos emitidos entre 2018 y 2020, para que regularicen su documentación y obtengan el carné oficial de identificación.

La directora de ONPAR, Tania Lam, explicó que estos documentos antiguos dejarán de ser reconocidos por los estamentos de seguridad y por el Servicio Nacional de Migración. Ante esta situación, la institución ha habilitado la entrega de carnés oficiales para las personas que ya realizaron su trámite.

Actualmente, unas 2,700 personas cuentan con reconocimiento como refugiadas en Panamá, mientras que cerca de 3,000 iniciaron sus procesos en años anteriores y todavía no han acudido a retirar su documento de identificación.

Lam instó a estas personas a acercarse a las oficinas de ONPAR, ubicadas en el edificio Condado Business Center, en la entrada de Condado del Rey, sobre la Vía Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto.

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La funcionaria advirtió que las constancias impresas antiguas ya no tendrán validez legal durante las verificaciones que puedan realizar agentes de la Policía Nacional a las personas mientras se desplazan por el territorio nacional.

Panamá recibe solicitudes de refugio de personas provenientes de más de diez nacionalidades. Entre los principales grupos se encuentran ciudadanos de Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba, además de personas procedentes de Ucrania, Rusia, Afganistán y otros países.

Como parte de las acciones para facilitar la integración y garantizar el acceso a derechos, ONPAR también desarrolla capacitaciones dirigidas tanto a la población refugiada como a distintas instituciones, entre ellas la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. Próximamente, estas jornadas también llegarán a entidades bancarias.

Lam destacó que estas capacitaciones buscan sensibilizar a las instituciones y permitir que conozcan los derechos que amparan a las personas refugiadas en Panamá.

En el marco de la preparación del país para las sesiones de trabajo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), previstas para noviembre, ONPAR también recordó al sector privado y a la ciudadanía que la población refugiada cuenta con derechos reconocidos en áreas como educación, salud, empleo, medios de vida y protección social.

Para realizar consultas, actualizar expedientes o conocer información relacionada con sus trámites, los interesados pueden comunicarse con ONPAR a través del correo electrónico onpar@mingob.gob.pa, el número de WhatsApp 6466-45812 o las redes sociales oficiales de la institución.