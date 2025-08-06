Operación Jericó: Tribunal de Apelaciones mantiene aprehensión de cuentas

La Operación Jericó , iniciada el 30 de junio de 2023, es considerada una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado en Panamá.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la legalidad de la aprehensión de dos cuentas bancarias vinculadas a un caso de blanqueo de capitales ligado al narcotráfico, en el marco de la Operación Jericó.

Las cuentas pertenecen a la empresa Servicios Rama y a Omar Ortega, ambos imputados por el delito de blanqueo de capitales, como parte de una red investigada por sus vínculos con el crimen organizado.

Durante la audiencia de apelación de medidas cautelares, los magistrados ratificaron la legalidad de la aprehensión de estas dos cuentas bancarias.

Sin embargo, en una decisión paralela, el tribunal acogió una apelación presentada por el Ministerio Público respecto a otras dos cuentas, anulando el acto emitido previamente por el juez de garantías por incumplimiento del debido proceso.

Como resultado, se ordenó que la audiencia sobre estas dos últimas cuentas se realice nuevamente, quedando fijada para el próximo 28 de agosto de 2025.

¿Qué es la Operación Jericó y la investigación a Abraham Rico Pineda?

La Operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023, es considerada una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado en Panamá.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta estructura criminal movilizaba cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, utilizando rutas por la Comarca Guna Yala y la provincia de Darién, y luego trasladaba la droga por tierra hacia Costa Rica. Además, la organización presuntamente blanqueaba grandes sumas de dinero a través de empresas, bienes y cuentas bancarias.

Uno de los imputados en este caso es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda. El Ministerio Público lo señala como una figura dentro de la red investigada, vinculado directamente con empresas que habrían sido utilizadas para canalizar fondos ilícitos producto del narcotráfico, como es el caso de Servicios Múltiples Rama.

Rico Pineda enfrenta cargos por el delito de blanqueo de capitales y permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer, luego de que un juez de garantías le negara medidas menos severas, como arresto domiciliario. El tribunal consideró la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas como razones para mantener su detención provisional.

La defensa de Rico Pineda ha presentado múltiples recursos legales para revertir esta decisión; sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales han ratificado la medida.

El Ministerio Público ha resaltado que la red desmantelada no solo tenía alcance transnacional, sino que contaba con presuntos vínculos con sectores del poder político, empresarial y de seguridad. Las autoridades consideran que el caso Jericó revela una estructura criminal con características propias del país, que operaba con un alto grado de sofisticación.