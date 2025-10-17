Operación Khaleesi: Panamá da un golpe histórico al comercio ilícito en la Zona Libre de Colón

La Operación Khaleesi se posiciona así como un golpe histórico al contrabando, reforzando el compromiso del país con un comercio legal, seguro y transparente.

Colón/Panamá marcó un hito en la lucha contra el comercio ilícito con la Operación Khaleesi, un operativo conjunto entre la Autoridad Nacional de Aduanas y la administración de la Zona Libre de Colón que resultó en la retención millonaria de mercancías por presunto contrabando y fraude marcario.

Durante dos días de inspecciones, solo seis empresas fueron revisadas en la zona franca más grande de América, hallándose una gran cantidad de productos sin respaldo documental, violaciones a derechos marcarios y cigarrillos en estado de deterioro, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.

Las mercancías irregulares quedaron bajo custodia judicial, sin posibilidad de despacho, mientras que los cigarrillos decomisados serán analizados por el Ministerio de Salud para determinar su condición y los riesgos asociados.

Este operativo envía un mensaje claro a los actores comerciales: Panamá no tolerará prácticas que comprometan la integridad de su comercio internacional.

Las autoridades confirmaron que las acciones continuarán en los próximos días, incluyendo la valoración de las mercancías, y exhortaron a todas las empresas a cumplir estrictamente con las normativas vigentes.