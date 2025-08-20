Operativo contra el dengue en Pedregal remueve toneladas de basura y criaderos de mosquitos

La intervención se llevó a cabo como respuesta urgente al preocupante aumento de casos de dengue en el corregimiento, donde ya se registra una defunción.

Alcaldía retira toneladas de basura y criaderos de mosquitos en Pedregal
Alcaldía retira toneladas de basura y criaderos de mosquitos en Pedregal / Cortesía/Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
20 de agosto 2025 - 18:14

Ciudad de Panamá/Toneladas de basura y miles de criaderos de mosquitos fueron retirados de los alrededores de los multifamiliares de San Joaquín, en Pedregal, durante un operativo conjunto contra el dengue liderado por la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad de Aseo.

La intervención se llevó a cabo como respuesta urgente al preocupante aumento de casos de dengue en el corregimiento, donde ya se ha registrado una defunción y 269 casos confirmados. El índice de infestación supera el 10%, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.

Alcaldía retira toneladas de basura y criaderos de mosquitos en Pedregal
Alcaldía retira toneladas de basura y criaderos de mosquitos en Pedregal / Alcaldía de Panamá

🔗También puedes leer: Alcaldía de Panamá inicia gestiones para traspasar servicio de saneamiento a una empresa privada

Frente a este panorama, la Alcaldía activó a su equipo de Resiliencia, así como a las brigadas de CochinosPTY y Áreas Verdes de Gestión Ambiental. Estas unidades trabajaron en la recolección de desechos sólidos, limpieza de herbazales, canaletas y quebradas, con el objetivo de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Yarelys Gómez, representante de la Subdirección de Resiliencia y Cambio Climático, enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra el dengue para prevenir la propagación.

“La iniciativa debe llamar la atención de las comunidades a la prevención, a realizar buena disposición de los desechos para proteger su propia salud y la del entorno”, declaró.

Noticias relacionadas

Minsa: Panamá registra 11 muertes por dengue y más de 7 mil casos Una nueva muerte por dengue y más de 1,700 casos en San Miguelito

Temas relacionados

Alcaldía de Panamá Ministerio de Salud Autoridad de Aseo criaderos de mosquito dengue basura
Si te lo perdiste
Lo último
stats