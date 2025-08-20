Operativo contra el dengue en Pedregal remueve toneladas de basura y criaderos de mosquitos

La intervención se llevó a cabo como respuesta urgente al preocupante aumento de casos de dengue en el corregimiento, donde ya se registra una defunción.

Ciudad de Panamá/Toneladas de basura y miles de criaderos de mosquitos fueron retirados de los alrededores de los multifamiliares de San Joaquín, en Pedregal, durante un operativo conjunto contra el dengue liderado por la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad de Aseo.

La intervención se llevó a cabo como respuesta urgente al preocupante aumento de casos de dengue en el corregimiento, donde ya se ha registrado una defunción y 269 casos confirmados. El índice de infestación supera el 10%, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.

Frente a este panorama, la Alcaldía activó a su equipo de Resiliencia, así como a las brigadas de CochinosPTY y Áreas Verdes de Gestión Ambiental. Estas unidades trabajaron en la recolección de desechos sólidos, limpieza de herbazales, canaletas y quebradas, con el objetivo de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Yarelys Gómez, representante de la Subdirección de Resiliencia y Cambio Climático, enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra el dengue para prevenir la propagación.

“La iniciativa debe llamar la atención de las comunidades a la prevención, a realizar buena disposición de los desechos para proteger su propia salud y la del entorno”, declaró.