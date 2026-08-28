Ordenan detención provisional a mujer imputada por homicidio y robo en Punta Pacífica

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2026, en un edificio situado en Punta Pacífica, donde fue encontrado sin vida un ciudadano estadounidense de 84 años.

Ciudad de Panamá/Una mujer quedó bajo detención provisional tras ser imputada por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso agravado y robo agravado, en perjuicio de un ciudadano estadounidense de 84 años, quien fue encontrado sin vida en un edificio ubicado en Punta Pacífica.

La medida fue adoptada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación logró la legalización de la aprehensión de la mujer y la imputación de cargos en calidad de autora.

El Ministerio Público solicitó la detención provisional, al considerar que existen elementos que fortalecen la vinculación de la imputada con el hecho investigado, además de tratarse de un caso de naturaleza grave por la forma en que presuntamente fue ejecutado.

De acuerdo con la Fiscalía, también se identificaron riesgos procesales que justifican la medida cautelar, entre ellos la posibilidad de fuga o de que la imputada desatienda el proceso, así como el riesgo de afectar medios de prueba, particularmente relacionados con testigos.

Otro de los argumentos expuestos fue el posible riesgo para la comunidad, tomando en cuenta la naturaleza del hecho y la cantidad de delitos que le fueron imputados.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2026, en un edificio situado en Punta Pacífica, donde fue encontrado sin vida un ciudadano estadounidense de 84 años.

La víctima presentaba una herida provocada con un arma blanca en el cuello. Además, durante las investigaciones se estableció el faltante de una cantidad considerable de dinero.

El caso permanece bajo investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, que continúa recopilando elementos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando en estricto apego a la Constitución y las leyes de la República.