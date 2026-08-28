Decretan detención provisional para colombiana investigada por presunta venta de bases de datos estatales

La mujer fue aprehendida cuando ingresaba a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que las autoridades activaran una alerta roja en su contra.

Ciudad de Panamá/Una ciudadana de nacionalidad colombiana quedó en detención provisional luego de ser vinculada a una investigación por la presunta venta y comercialización de bases de datos que contenían información del Tribunal Electoral y de otras entidades del Estado panameño.

La medida fue ordenada por un Juzgado de Garantías durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática formuló imputación de cargos contra la mujer por la presunta comisión de delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó la necesidad de imponer una medida cautelar personal, argumentando los elementos relacionados con la investigación. Tras escuchar a las partes, el Juzgado de Garantías dispuso la detención provisional de la imputada.

La mujer fue aprehendida cuando ingresaba a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que las autoridades activaran una alerta roja en su contra.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el caso se encuentra relacionado con una investigación que se inició en 2020 y que contempla la presunta comercialización de información contenida en bases de datos de instituciones públicas.

La entidad reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los Tribunales de Justicia, al tiempo que aseguró que sus actuaciones se desarrollan con respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y las leyes de la República.