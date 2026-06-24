Ordenan detención provisional para presunto integrante de la pandilla Bagdad – Santa Eduviges

Ordenan detención provisional para una persona presuntamente vinculada a la pandilla Bagdad – Santa Eduviges, que opera en el corregimiento de Tocumen.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, logró que se decretara la medida cautelar de detención provisional para una persona presuntamente vinculada a la pandilla Bagdad – Santa Eduviges, que opera en el corregimiento de Tocumen.

La medida fue impuesta durante una audiencia de control de garantías realizada el 24 de junio de 2026, luego de que el juez declarara legal la aprehensión y diera por presentada la imputación de cargos por el delito de asociación ilícita, en la modalidad de pandillerismo.

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La captura se produjo tras diligencias de registro y allanamiento desarrolladas por la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional en el corregimiento de Tocumen, como parte de las investigaciones adelantadas bajo la operación “Combate”, realizada el pasado 22 de mayo de 2026.

Esta operación permitió la desarticulación de una estructura criminal que presuntamente operaba en el sector de Panamá Este.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó los riesgos procesales existentes y solicitó la aplicación de la medida cautelar más severa, argumento que fue acogido por el Juzgado de Garantías al considerar que la detención provisional resulta proporcional mientras avanzan las investigaciones.

La Procuraduría General de la Nación informó que las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otros involucrados en esta estructura delictiva.