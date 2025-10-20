Órgano Judicial acelera la destrucción de evidencias de procesos penales concluidos

Panamá/Armas de fuego, vehículos decomisados, mercancía falsificada y otros objetos que alguna vez fueron piezas clave en investigaciones penales están siendo destruidos o entregados a las autoridades competentes, como parte de un amplio proceso para cerrar definitivamente causas judiciales ya concluidas del extinto sistema penal inquisitivo mixto y evitar que estos bienes sin valor probatorio se acumulen o representen riesgos para la seguridad pública.

La estrategia fue revisada en una reunión encabezada por el magistrado José Hoo Justiniani, presidente del Tribunal Superior de Liquidación, junto a representantes del Ministerio Público y funcionarios de los juzgados liquidadores. En el encuentro se definió que cada mes se llevarán a cabo diligencias de entrega y destrucción de evidencias pertenecientes a tres juzgados clausurados.

Se detalló que, al momento, ya se completó el retiro de materiales de los extintos Juzgados Primero al Sexto de Circuito Penal y se ha avanzado con cerca del 50 % de las evidencias correspondientes al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El plan también contempla la entrega de 86 vehículos comisados al Ministerio de Economía y Finanzas, con 105 aún pendientes, así como la transferencia de todas las armas incautadas a la Dirección de Armamento y Seguridad Pública (Diasp) de la Policía Nacional.

Además, se completó el vaciado y destrucción de 203 contenedores con productos falsificados almacenados en el Puerto de Balboa, resultado de operativos contra delitos de propiedad intelectual.

La destrucción de estos materiales, una tarea que permanecía rezagada desde la clausura de los 18 juzgados penales en el país, es clave para cerrar procesos judiciales antiguos, liberar espacios bajo custodia estatal y eliminar objetos potencialmente peligrosos o ilegales.

Tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público coincidieron en que este trabajo conjunto continuará en los próximos meses, como parte de los esfuerzos para culminar la liquidación del sistema inquisitivo mixto y modernizar el manejo de los bienes incautados en el país.