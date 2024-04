Pacientes con enfermedades crónicas entregan carta abierta a presidente Cortizo

Eric Bonilla, ha pagado cuotas de Seguro Social durante más de 30 años, y ahora, que requiere de un medicamento, la institución no cuenta con el mismo.

Ciudad de Panamá/La Federación de Asociaciones de Pacientes de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas (Fenaeccd) envió una carta abierta al presidente Laurentino Cortizo, para que antes que culmine su administración se actualice la lista oficial de medicamentos para asegurar la calidad de vida de los pacientes con estas enfermedades.

Emma Pinzón, presidenta de la Fenaeccd, detalló que 23% de los pacientes de enfermedades reumáticas no están reaccionando positivamente a lo que se está ofreciendo en los listados oficiales de la CSS. Adicional detalló que hay casos excepcionales en esclerosis múltiples, donde hay pacientes que han tenido que usar medicamentos que tampoco están en los listados oficiales.

“Casos de canceres sólidos, cáncer de próstata, de vejiga, todos esos casos se les considera excepcionales, incluso, hay algunas enfermedades mentales, la esquizofrenia, por ejemplo, ya tiene medicamentos innovadores”, puntualizó Pinzón.

La Fenaeccd también hizo extensiva esta petición urgente a los candidatos presidenciales, sobre la necesidad impostergable que tiene Panamá de mejorar los mecanismos de compras excepcionales, explicaron que también está pendiente la inclusión al cuadro básico de medicamento de unas 30 medicinas, de las cuales, 17 son de alta prioridad.

Testimonio de un paciente

Desde hace nueve meses el señor Eric Bonilla sufre de trombosis venoso y el medicamento que le recetaron lo tiene que comprar en farmacias privadas.

Bolilla relató a TVN Noticias que, en su última cita, llegó con la pierna más hinchada de lo que la tenía, y la doctora le indicó que tenía que seguir con el tratamiento, sin embargo, la pastilla recetada le cuesta más de 6 dólares la unidad, detalló que la caja de 30 tabletas de este medicamento, le sale en182 dólares.

Se atiende en el hospital Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el corregimiento de la 24 de Diciembre, no obstante, no ve mejoría en su salud.

“Tengo 37 años de pagar seguro y no tengo nada del seguro, porque no me dan ningún medicamento ni nada para la trombosis”, dijo el señor Bonilla en un tono angustiante.

Por su parte, la Caja de Seguro Social confirmó a este medio que el problema con el señor Bonilla es que la institución no cuenta con el medicamento.

Con información de Kayra Saldaña