Panamá acelera gestiones en la Comisión Europea para recuperar la 'tarjeta verde' contra la pesca ilegal

La meta de Panamá es salir definitivamente de la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal.

Panamá presentó un "informe de avances significativos" ante el Comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, en una reunión de alto nivel en Bruselas, Bélgica. La sesión subraya el "firme compromiso" del país con la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

La delegación panameña fue liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, S.E. Carlos Hoyos, e incluyó a representantes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y de la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República. Por parte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), participaron el administrador general, Eduardo Carrasquilla, y el subadministrador, Gerardo Irimia.

Eduardo Carrasquilla, alto funcionario de la ARAP, afirmó que en el encuentro se presentaron "avances concretos en el proceso de diálogo con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (Dgmare)". Carrasquilla enfatizó que esta acción "demuestra nuestra determinación y la meta común de recuperar la tarjeta verde y salir definitivamente de la lista de terceros países no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR", citando directamente su objetivo.

El administrador general de la ARAP resaltó que Panamá "reafirma su firme posición en contra de la pesca ilegal... en todas sus manifestaciones" y aseguró que "no brindará tregua a quienes transgredan la ley, con sanciones ejemplares".

Finalmente, Carrasquilla aseguró que, gracias a "acciones contundentes y voluntad política", el país seguirá "construyendo la confianza en nuestra credibilidad, como Estado responsable en la protección y uso sostenible de los recursos acuáticos, con el objetivo de lograr una gestión pesquera transparente a nivel nacional e internacional".