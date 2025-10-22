Panamá avanza en ciencia y tecnología con nuevos laboratorios de biotecnología y ciberseguridad en la UTP

👉🏻 El nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, instalado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, tiene como propósito formar profesionales especializados para enfrentar los crecientes desafíos del ciberespacio. 👉🏻 El Libbca, ubicado en el campus central de la UTP, fue concebido como un centro de excelencia científica, equipado con tecnología de última generación, entre ellos un microscopio electrónico de barrido, espectrofotómetros avanzados y un sistema de PCR digital.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas (Libbca) y el Laboratorio de Ciberseguridad fue inaugurado el martes 21 de octubre por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Con esta infraestructura, se busca impulsar investigaciones de alto nivel y fortalecer los proyectos institucionales que forman parte del Programa de Doctorado en Biociencias y Biotecnología financiado por la Senacyt.

Por su parte, el nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, instalado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, tiene como propósito formar profesionales especializados para enfrentar los crecientes desafíos del ciberespacio.

Diseñado como un “campo de entrenamiento estratégico”, este laboratorio permitirá a los estudiantes simular ciberataques, analizar vulnerabilidades, gestionar incidentes en tiempo real, y realizar análisis forense digital con herramientas de estándar internacional. Además, podrán emplear equipos de inteligencia artificial para la detección de amenazas y experimentar con sistemas de virtualización mediante Proxmox.

“La oficialización e inauguración simultánea de dos laboratorios de vanguardia no es solo la apertura de nuevas instalaciones; es la materialización de la visión a futuro, impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación al más alto nivel”, destacó la rectora de la UTP, Dra. Ángela Laguna.

Mientras tanto, el secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, subrayó la importancia de la inversión en investigación: “En la Senacyt entendemos que invertir en ciencia no es un gasto, sino una decisión estratégica para el desarrollo sostenible del país. Por ello, apoyamos proyectos que fortalecen la infraestructura científica y forman talento humano capaz de responder a los desafíos globales, desde la salud y la sostenibilidad hasta la seguridad digital”.

Se pudo conocer que ambos laboratorios están financiados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y con apoyo administrativo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).