Panamá clasifica por primera vez con dos equipos finalistas en el concurso internacional Technovation Girls 2025

Para este 2025, más de 200 niñas panameñas participaron en el programa, acompañadas por 44 mentoras voluntarias de diversas regiones del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá hizo historia en el concurso internacional Technovation Girls 2025 al clasificar, por primera vez, a dos equipos finalistas globales que representarán al país en la Cumbre Mundial, prevista para el próximo 9 de septiembre.

El anuncio se realizó durante un evento especial de reconocimiento organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), entidad que funge como embajadora del capítulo nacional.

Según informó la Senacyt, este año más de 200 niñas panameñas participaron en el programa, acompañadas por 44 mentoras voluntarias de diversas regiones del país. De esa cifra, ocho equipos lograron avanzar a la ronda semifinal global y, entre ellos, dos alcanzaron la condición de finalistas:

(categoría Junior): Plataforma web interactiva que busca empoderar a niñas en áreas STEAM mediante tutorías con inteligencia artificial, retos gamificados, mentorías y eventos globales. The Worker Bees (categoría Senior): Creadoras de BEEWORK, una plataforma que conecta a jóvenes con oportunidades como voluntariados, pasantías, empleos y trabajos freelance, facilitando su primera experiencia laboral y promoviendo el impacto social.

El evento reunió a participantes, familiares, jurados y miembros de la comunidad Women in Tech, quienes participaron como mentoras y evaluadoras durante todo el proceso.

La Senacyt reafirmó su compromiso de impulsar el talento joven, promover la equidad de género en el ámbito tecnológico y generar oportunidades de aprendizaje que contribuyan al desarrollo del país.