Panamá condena incautación de buque con bandera nacional por parte de Irán

Las autoridades informaron que se mantienen en contacto con gobiernos de la región y dan seguimiento constante a la situación, con especial atención a la seguridad de los tripulantes y de la flota mercante panameña.

El Gobierno de Panamá condenó enérgicamente la incautación del buque de bandera panameña MSC Francesca por parte de autoridades de Irán, en un hecho ocurrido este miércoles mientras la nave transitaba en las cercanías del Estrecho de Ormuz.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá calificó la acción como ilegal y contraria al derecho internacional, al tiempo que advirtió que este tipo de incidentes incrementa las tensiones en el Golfo y representa una amenaza para la seguridad marítima global.

El buque, con propietarios italianos, fue interceptado y trasladado por la fuerza hacia aguas territoriales iraníes, lo que, según el Gobierno panameño, constituye una escalada innecesaria en un contexto en el que la comunidad internacional aboga por mantener abiertas y seguras las rutas de navegación.

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Panamá, que forma parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reiteró su llamado a respetar el libre tránsito marítimo y rechazó cualquier acción unilateral que ponga en riesgo vidas humanas o afecte el comercio internacional.

Las autoridades informaron que se mantienen en contacto con gobiernos de la región y dan seguimiento constante a la situación, con especial atención a la seguridad de los tripulantes y de la flota mercante panameña.

El Ejecutivo subrayó que continuará vigilante ante los acontecimientos y reafirmó su compromiso con la defensa del derecho internacional y la navegación libre de amenazas.