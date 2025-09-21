Panamá cuenta con 700 mil emprendedores: casi la mitad opera en la informalidad, destaca Cámara de Comercio

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 49.3% de la población económicamente activa trabaja sin garantías de empleo formal, mientras que el desempleo se sitúa alrededor del 9,5%.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) informó que en el país existen cerca de 700 mil emprendedores, según datos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Sin embargo, señalan que casi la mitad de ellos opera en la informalidad, una realidad que refleja el panorama laboral nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 49.3% de la población económicamente activa trabaja sin garantías de empleo formal, mientras que el desempleo se sitúa alrededor del 9,5%.

Lejos de ser un obstáculo, señalan que este escenario representa una gran oportunidad para Panamá. “Si algo distingue al panameño es su ingenio, creatividad y el impulso de buscarse el día a día. Esas ganas deben transformarse en motores de crecimiento sostenible”, señaló el gremio en su edición dominical de Cámara Opina.

El gremio destacó algunos casos que evidencian cómo el acompañamiento y la formación técnica pueden transformar comunidades. Un ejemplo es Toabré, en las montañas de Coclé, donde, en colaboración con el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, más de 150 familias recibieron capacitación, herramientas y semillas para desarrollar sus propios proyectos.

Te podría interesar: Panamá avanza en la construcción de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Añadieron que esas familias gestionan granjas autosostenibles, producen más de lo que consumen, cuentan con un centro de acopio y venden sus productos en el Mercado Público de Penonomé. “Lo más inspirador es que no solo se sostienen, sino que ahora generan oportunidades para otros”, destacó la Cciap.

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2023/2024), Panamá se encuentra entre los países con mayor actividad emprendedora temprana de Latinoamérica, a la par de naciones como Suecia e Italia. Esto evidencia que el talento y la innovación no faltan; lo que se necesita es acompañamiento para dar el salto a la formalidad.

Formalizar un negocio, precisan los expertos, no es un castigo, sino una oportunidad: abre las puertas a financiamiento, clientes más grandes y la confianza del mercado. Con este objetivo, el próximo 23 de septiembre se realizará el III Congreso de Emprendimiento en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

“El talento del panameño está ahí, lo vemos todos los días. Nuestro reto es acompañarlo para que ese ingenio se convierta en negocios que generen bienestar colectivo. Porque cuando un emprendedor crece, crece Panamá”, puntualizó el gremio empresarial.