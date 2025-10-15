Panamá deporta a 40 colombianos, 10 de ellos con antecedentes por delitos graves.

Entre los delitos que motivaron la expulsión figuran posesión agravada de drogas , tráfico internacional de sustancias ilícitas , explotación sexual comercial , homicidio agravado , así como fabricación o porte de estupefacientes .

Panamá/El Servicio Nacional de Migración anunció que 40 ciudadanos colombianos fueron retornados este miércoles a su país de origen en un vuelo chárter con destino a Medellín, en el marco del Memorando de Entendimiento Migratorio entre Panamá y Estados Unidos.

Del total de personas repatriadas, 30 ciudadanos (25 hombres y 5 mujeres) fueron deportados por causas administrativas, mientras que 10 hombres fueron expulsados del territorio nacional al mantener antecedentes penales relacionados con delitos graves.

Entre los delitos que motivaron la expulsión figuran posesión agravada de drogas, tráfico internacional de sustancias ilícitas, explotación sexual comercial, homicidio agravado, así como fabricación o porte de estupefacientes.

Con este vuelo, Panamá suma 58 operaciones chárter en lo que va del año, a través de las cuales más de 2,300 personas han sido retornadas a sus países de origen, como parte de los esfuerzos del Estado por reforzar la seguridad nacional, combatir el crimen transnacional y garantizar una migración segura y ordenada.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de la política migratoria del país y del trabajo coordinado con otros gobiernos para proteger a la población y mantener el orden interno, al tiempo que se asegura el respeto a los procedimientos legales establecidos.