Panamá y Ecuador avanzan en cooperación fiscal: proyecto de ley permitirá intercambio de información tributaria

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 33-25, que avala el Acuerdo entre Panamá y Ecuador para el intercambio de información tributaria.

El convenio, negociado el pasado 14 de agosto entre la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá y el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, busca fortalecer la cooperación fiscal y promover la transparencia tributaria a través del intercambio automático y bajo requerimiento de información fiscal.

Según Presidencia de Panamá, el acuerdo permitirá detectar prácticas de evasión fiscal, mejorar los mecanismos de recaudación y garantizar la confidencialidad en el manejo de datos.

La entidad indicó que esta medida forma parte de las medidas de Panamá por salir de listas fiscales, como la de Ecuador, en la que el país figura desde 2008. La exclusión de dicho listado también se enmarca en la estrategia panameña de acercamiento hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con la entidad, dejar de ser considerado un paraíso fiscal por Ecuador tendría un impacto positivo en la percepción internacional de Panamá, además de mejorar las condiciones para el comercio, la inversión y el financiamiento.

Con la salida de esa lista, se eliminan las penalizaciones fiscales aplicadas a empresas y ciudadanos ecuatorianos que invierten o establecen operaciones en Panamá.