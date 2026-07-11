Panamá también enfrenta el cambio demográfico: jóvenes aplazan formar una familia por la incertidumbre económica

En Panamá, las mujeres están teniendo menos de dos hijos en promedio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá atraviesa una transformación demográfica acelerada: mientras en 1950 las mujeres tenían en promedio más de cinco hijos, actualmente la cifra se ha reducido a menos de dos por mujer, un cambio que, junto con el aumento de la esperanza de vida, está modificando la estructura de las familias y las necesidades de cuidado en el país.

Puede leer: Panamá: Una población que envejece

La representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Panamá, Edith Castillo Núñez, advirtió que los resultados del reciente Censo de Población y Vivienda y del Análisis de Situación de Población confirman que la composición demográfica del país está cambiando a una velocidad sin precedentes.

Panamá se encuentra hoy frente a un espejo que refleja una transformación profunda. Los datos son claros: los resultados del reciente Censo de Población y Vivienda, junto con el Análisis de Situación de Población, confirman que nuestra estructura demográfica está cambiando a una velocidad sin precedentes”, afirmó Castillo Núñez.

El descenso de la fecundidad y el aumento sostenido de la esperanza de vida plantean nuevos desafíos para las políticas públicas, especialmente en materia de empleo, vivienda, salud, seguridad social y servicios de cuidado para niños, adultos mayores y personas dependientes.

Según el Unfpa, las políticas demográficas no deben presionar a las personas para que tengan más hijos ni dirigirlas hacia un modelo específico de familia. El objetivo debe ser eliminar las barreras que limitan la posibilidad de decidir libremente cuándo, cómo y si desean formar una familia.

También lea: Expertos advierten que Panamá debe prepararse para una población cada vez más envejecida

En ese contexto, el organismo considera necesario ampliar el acceso a viviendas dignas, generar empleos de calidad, fortalecer las licencias de maternidad y paternidad corresponsables, ofrecer servicios de cuidado accesibles y mantener un sistema integral de salud que responda a una población que envejece.

La incertidumbre económica frena los planes familiares en el mundo

La situación panameña coincide con una tendencia internacional identificada por la Encuesta sobre Futuros Demográficos 2026, denominada Lives, Choices and Futures —Vidas, Decisiones y Futuros—, presentada por el Unfpa en el marco del Día Mundial de la Población.

El estudio consultó a 108 mil personas de entre 18 y 39 años en 73 países y territorios y encontró que muchas personas jóvenes todavía desean mantener relaciones estables, casarse y tener hijos. Sin embargo, consideran que las condiciones económicas y sociales les impiden avanzar con esos proyectos.

El 88 % de los participantes considera fundamental contar con seguridad económica antes de formar una familia; el 87 % señala la importancia de tener un empleo estable, y el 85 % destaca la necesidad de sentirse emocionalmente preparado para asumir la maternidad o la paternidad.

Además, el 72 % identifica las dificultades económicas y el acceso a una vivienda adecuada como obstáculos importantes para decidir tener hijos.

La directora ejecutiva del Unfpa, Diene Keita, sostuvo que el descenso de la fecundidad no necesariamente significa que las nuevas generaciones hayan perdido el deseo de formar una familia.

Vivimos una época de profundos cambios demográficos. Es la incertidumbre, y no la falta de voluntad, lo que lleva a los jóvenes a preguntarse si podrán formar las familias que desean”, expresó.

Aunque en la mayoría de las regiones dos hijos continúa siendo considerado el tamaño ideal de una familia, el informe advierte que el empleo inestable, el costo de la vivienda y la inseguridad económica están retrasando o limitando las decisiones de maternidad y paternidad.