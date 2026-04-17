Expertos advierten que Panamá debe prepararse para una población cada vez más envejecida

Ante este escenario, los expertos coincidieron en la necesidad de abrir el debate y generar políticas públicas que permitan garantizar calidad de vida a la población envejecida, en un contexto donde el tiempo para prepararse es cada vez más limitado.

Ciudad de Panamá/América Latina enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, una tendencia que ya impacta a países como Panamá y que plantea desafíos urgentes en materia de pensiones, salud y mercado laboral.

De acuerdo con proyecciones, para el año 2050 cerca del 18% de la población en la región tendrá más de 65 años, lo que confirma un cambio demográfico significativo.

En el caso de Panamá, cifras del censo de la Contraloría General de la República de Panamá reflejan que por cada 10 niños y adolescentes menores de 15 años, existen aproximadamente cinco personas mayores de 60 años, mientras que la mitad de la población ya supera los 30 años.

Este panorama fue analizado en un evento organizado por Sumarse, Incae Business School y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), donde expertos coincidieron en que la región no está preparada para enfrentar este fenómeno.

“Somos la región del mundo que está envejeciendo más rápido y no estamos listos”, advirtió Andrea Prado, profesora de Incae, al señalar debilidades en los sistemas de pensiones, salud, economía y empleo.

En Panamá, el envejecimiento ya comienza a generar impactos en distintos sectores, especialmente en el mercado laboral y en los sistemas de cuidado. Edith Castillo, de UNFPA, sugirió que se deben realizar interrogantes clave sobre el futuro: quién cuidará a la población mayor, quién sostendrá la productividad y cómo se atenderá a los grupos más dependientes.

Otro de los puntos críticos abordados fue el rol de las mujeres en el cuidado de adultos mayores. Actualmente, son ellas quienes en su mayoría asumen esta responsabilidad, muchas veces sin remuneración, lo que limita su acceso al empleo formal y profundiza brechas económicas y sociales.

Ante este escenario, los expertos coincidieron en la necesidad de abrir el debate y generar políticas públicas que permitan garantizar calidad de vida a la población envejecida, en un contexto donde el tiempo para prepararse es cada vez más limitado.

Información de María De Gracia

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