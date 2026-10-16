Panamá expresa condolencias a Estados Unidos por tiroteo en centro educativo de Oregón

En la carta, Panamá reafirmó los lazos de amistad entre ambas naciones y su acompañamiento al pueblo estadounidense en medio de la tragedia.

El canciller Javier Martínez-Acha, en nombre del Gobierno de Panamá, envió un mensaje al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el que manifestó la solidaridad de Panamá con las familias de las víctimas, los heridos y la comunidad educativa Bend, en Oregón.

Mediante una carta firmada por Martínez-Acha, y dirigida al secretario de Estado, el canciller manifestó su consternación por lo ocurrido y transmitió, en nombre del Gobierno panameño y en el suyo propio, sus condolencias a los familiares de las víctimas.

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Martínez-Acha destacó especialmente el dolor de los padres que enfrentan la pérdida de sus hijos, así como el impacto de la tragedia.

El ministro también expresó su solidaridad con las personas heridas, sus familiares, docentes y estudiantes, y manifestó sus deseos de una pronta y plena recuperación para quienes permanecen hospitalizados.

En la carta, Panamá reafirmó los lazos de amistad entre ambas naciones y su acompañamiento al pueblo estadounidense en medio de la tragedia.

El canciller solicitó además a Marco Rubio transmitir las condolencias y el mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el suceso.

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