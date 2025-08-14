Panamá impulsa la formación en café de especialidad para fortalecer el turismo

Uno de los protagonistas de esta visión es el reconocido café Geisha panameño.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá dieron inicio a la iniciativa “Experiencia Formativa del Café de Especialidad para la Industria Turística”, un proyecto que busca consolidar la conexión entre el turismo y el sector cafetalero, considerados pilares esenciales para el desarrollo sostenible de las comunidades del país.

El lanzamiento del programa se realizó en el Panama Convention Center, en un acto que reunió a representantes de ambos sectores y reafirmó la visión de Panamá como un destino comprometido con la formación, integración y potenciación de su talento y recursos.

Según los organizadores, esta alianza no solo promueve la colaboración y el crecimiento económico, sino que también impulsa experiencias turísticas auténticas y con identidad.

“Que esta experiencia formativa sea solo el inicio de un movimiento que reconozca en cada taza, el valor de nuestra tierra, de nuestras manos productoras y de todo lo que somos capaces de construir cuando trabajamos unidos”, expresó Gloria De León, Administradora General de la ATP.

El programa cuenta con la participación del reconocido café Geisha panameño, producto insignia que recientemente rompió récord de venta por kilo y continúa conquistando paladares en los mercados más exigentes a nivel internacional. Este grano representa no solo la calidad de la producción nacional, sino también el orgullo y la dedicación de quienes lo cultivan.

La iniciativa formativa aspira a que cada taza de café se convierta en un vehículo para transmitir el valor de la tierra, el esfuerzo de los productores y la capacidad de innovación de los panameños, fortaleciendo así la industria turística y cafetalera en conjunto.