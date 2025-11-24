Panamá lanza campaña nacional para enfrentar la EPOC y el cáncer de pulmón

El Ministerio de Salud presentó su estrategia 2025-2026 durante el Foro Nacional de Salud Respiratoria.

Panamá/Panamá realiza un diálogo multisectorial como estrategia nacional para enfrentar el aumento de enfermedades respiratorias crónicas, alineándose con los compromisos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2025.

El anuncio se realizó durante la apertura del Foro Nacional de Salud Respiratoria, desarrollado con el apoyo de la Embajada Británica en Panamá y la farmacéutica AstraZeneca.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que, pese a los avances en la detección temprana, factores como el envejecimiento poblacional y la exposición ambiental están elevando los casos de EPOC, asma y cáncer de pulmón, por lo que se requiere “una respuesta integral desde la atención primaria”.

Podría leer. Antai sanciona a ocho funcionarios de diversas instituciones por nepotismo y faltas éticas

El Ministerio de Salud informó que el país se prepara para lanzar una Campaña Nacional 2025-2026 enfocada en combatir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) y el cáncer de pulmón, dos de las principales causas de mortalidad a nivel global.

Como parte del fortalecimiento del sistema, se han incorporado 6,000 nuevos espirómetros para mejorar la capacidad diagnóstica. La estrategia también contempla la modernización de los servicios mediante alianzas público-privadas.

El ministro destacó el apoyo estratégico de AstraZeneca, que colaborará con el Minsa proporcionando espirómetros inteligentes y respaldando la campaña nacional.

La empresa impulsa además proyectos de tamizaje y soluciones digitales para ampliar la cobertura diagnóstica en todo el país.

Te puede interesar. ¡Caos en la Ciudad de la Salud! Más de 2 mil usuarios colapsaron ventanillas. ¿Qué ocurrió?

El plan nacional considera la participación comunitaria como un elemento clave, a través de campañas de educación, sensibilización y acompañamiento para mejorar la adherencia a los tratamientos.

La estrategia garantiza un paquete de atención integral que incluye: espirómetros, terapias inhaladas, oxigenoterapia, vacunas, rehabilitación respiratoria y formación continua para el personal de salud.

Durante el foro, el embajador británico Greg Houston reafirmó el apoyo del Reino Unido a los programas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades respiratorias.

Por su parte, Jorge Calderón, director de Asuntos Corporativos de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe, señaló que el objetivo del encuentro es construir soluciones conjuntas y recordar que “la salud respiratoria no es solo un tema clínico, sino social, económico, humano y de dignidad”.