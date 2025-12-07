Panamá dispuesto a acoger algunos miembros del régimen de Maduro si eso facilitaría el 'proceso'

Las declaraciones también abordaron el estado actual de los vínculos bilaterales entre Panamá y Estados Unidos.

El Gobierno de Panamá estaría dispuesto a conceder asilo temporal a algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro, si ello facilitaría el proceso para una posible transición de gobierno, así lo indicó el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, en una entrevista para tvn-2.com.

Hoyos aclaró que actualmente Panamá no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo que difícilmente podrían fungir como mediadores en un momento marcado por el aumento de tensiones políticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, aseguró que la administración del presidente Mulino estaría dispuesto a acoger miembros del Gobierno de Maduro, "si eso fuera a facilitar un eventual proceso de transición con el gobierno legítimamente electo de Venezuela, liderado por Edmundo Gonzalez y Maria Corina Machado para que asuma el mando".

Te puede interesar: 🔗La opositora venezolana María Corina Machado anuncia que estará en Oslo para recibir su Nobel

“Panamá siempre ha cumplido un rol mediador en la región”, señaló, destacando que el presidente José Raúl Mulino ha manifestado la misma disposición. El vicecanciller recordó que en septiembre Panamá restableció parcialmente los servicios consulares con Venezuela, limitados exclusivamente a temas migratorios, tras la tensión diplomática generada por las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

Preocupación por el aumento de la tensión militar en el Caribe

Según Hoyos, el deterioro del clima político regional se ha intensificado debido al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de la frontera venezolana, operación que Washington justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Caracas, sin embargo, lo considera una “amenaza directa” orientada a generar un cambio de Gobierno.

A esta situación se suma la alerta emitida por la FAA el pasado 21 de noviembre, en la que recomendó a las aerolíneas extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por una “situación potencialmente peligrosa”, agravando la crisis de conectividad aérea en la región.

El Canal de Panamá, un punto estratégico bajo observación

El vicecanciller expresó además su inquietud acerca de un posible impacto de la tensión regional sobre el Canal de Panamá, uno de los activos estratégicos más importantes del comercio mundial. Aseguró que cualquier interrupción tendría consecuencias globales y afectaría directamente a la economía panameña, que recibe alrededor de 3.000 millones de dólares al año por su operación.

Hoyos, sin embargo, descartó que un eventual conflicto derive en una disrupción del tránsito marítimo, ya que —según dijo— “Estados Unidos es uno de los países más interesados en garantizar que el Canal opere con normalidad”.

Te puede interesar: La presión de EEUU sobre Venezuela: ¿Cambio inminente del régimen de Nicolás Maduro?

Relaciones entre Panamá y EE.UU. vuelven a estabilizarse

Las declaraciones también abordaron el estado actual de los vínculos bilaterales, que se vieron afectados a inicios de año tras comentarios del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sobre “retomar” el Canal de Panamá.

Hoyos aseguró que ese “impasse” quedó superado y que las conversaciones con Washington avanzan positivamente en áreas de comercio, seguridad y migración.

“Estamos mejor alineados con el Gobierno estadounidense y lo que viene será beneficioso para ambos países”, afirmó el vicecanciller a EFE.