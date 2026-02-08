Parque Tierra Jurásica en Panamá Norte atrae a miles de visitantes con exhibición educativa de dinosaurios

Las autoridades reiteran la invitación a la ciudadanía a visitar este espacio que promueve la educación, la recreación y el turismo interno.

¿Es un dinosaurio? Esa fue una de las preguntas más frecuentes entre los visitantes que este domingo recorrieron el parque Tierra Jurásica, ubicado en Panamá Norte, un espacio recreativo y educativo que se ha convertido en una de las principales opciones de turismo familiar y actividades al aire libre durante la temporada de vacaciones.

Cientos de personas, entre niños, jóvenes y adultos, disfrutaron de la exhibición de figuras prehistóricas, donde guías especializados explicaron las diferencias entre dinosaurios carnívoros y herbívoros, sus principales características, hábitos y los modelos representados, incluyendo réplicas inspiradas en raptores.

Educación y entretenimiento para toda la familia

La experiencia en el parque Tierra Jurásica de Panamá Norte combina entretenimiento y aprendizaje, ofreciendo contenido formativo adaptado a todas las edades. Esta propuesta educativa busca despertar el interés por la historia natural y la ciencia, convirtiendo la visita en una alternativa atractiva para padres e hijos.

Un parque con múltiples opciones recreativas

Además de la exhibición de dinosaurios, el parque cuenta con canchas deportivas, áreas para senderismo, zonas ecológicas y un parque de patinaje, ampliando la oferta de espacios recreativos gratuitos para visitantes de distintas edades y promoviendo el contacto con la naturaleza.

Más de 8 mil visitantes desde su apertura

De acuerdo con datos oficiales, más de 8 mil personas han visitado el parque Tierra Jurásica desde su apertura, consolidándolo como un punto de referencia para el esparcimiento familiar en Panamá Norte.

El parque abre sus puertas desde las 8:00 a.m., mientras que las atracciones de dinosaurios funcionan en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., con una pausa programada al mediodía.

Las autoridades reiteran la invitación a la ciudadanía a visitar este espacio que promueve la educación, la recreación y el turismo interno, en un ambiente seguro y accesible para todos.