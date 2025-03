Ulaps Dr. Edilberto Culiolis en Panamá Norte se mantiene cerrado

Los pacientes deben acudir a otros centros de salud cercanos, ya que el nuevo local no estará operativo hasta su inauguración, que se prevé para el mes de abril.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el 11 de febrero, la ULAPS Dr. Edilberto Culiolis, que operaba provisionalmente en una plaza comercial en Villa Zaita, se encuentra en proceso de mudanza a su nueva sede. Este traslado marca el inicio de su transformación en una policlínica, lo que permitirá ampliar los servicios médicos disponibles para la población de Panamá Norte.

No obstante, debido a este proceso de reubicación, la ULAPS se mantiene cerrada y no está ofreciendo ningún tipo de atención médica en su sede actual. Las personas que requieren atención deben acudir a otros centros de salud cercanos, ya que los servicios no estarán disponibles hasta la inauguración de la nueva policlínica, prevista para abril de este año.

Una vez que la nueva policlínica abra sus puertas, se ofrecerá una variedad de servicios médicos especializados, entre los que se incluyen atención de emergencia, odontología, consultas médicas generales y otros tratamientos de salud esenciales. Con la transformación, se espera que este centro de salud pueda atender a más de 300 mil personas de la zona norte de la ciudad, una de las áreas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años.

Esta transformación es un esfuerzo del gobierno para descentralizar los servicios de salud y llevar la atención médica más cerca de los ciudadanos, especialmente en áreas con alta demanda como Panamá Norte. La nueva policlínica no solo permitirá reducir la carga sobre los hospitales cercanos, sino que también mejorará la calidad de la atención, brindando a los residentes de esta zona acceso a servicios más especializados y mejor equipados.

Se espera que, con la inauguración de la policlínica, la comunidad de Panamá Norte vea una mejora significativa en el acceso a servicios de salud, especialmente para aquellos que antes tenían que trasladarse grandes distancias para recibir atención médica.

Con información de Luis Velarde.