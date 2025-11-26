Panamá se prepara para la edición 2025 de la Teletón 20-30

Ciudad de Panamá/Panamá se prepara para la realización de la Teletón 20-30, que este año celebra su edición número 40 los días 12 y 13 de diciembre.

Carlos Francisco Tarragó, presidente de la Teletón 20-30, y Elizabeth Acosta, una niña de 8 años de La Palma, Darién, es la embajadora de un evento que busca crear el Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás.

“Este no es solo un evento, es una tradición del pueblo panameño. Casi no podemos imaginar diciembre sin la Teletón”, afirmó Tarragó durante una entrevista en Noticias AM.

Tarragó explicó que el nuevo centro permitirá dotar al hospital público más emblemático del país con equipos de última tecnología para detectar, de forma temprana y precisa, posibles complicaciones durante el embarazo y, en algunos casos, incluso realizar cirugías intrauterinas que eviten discapacidades.

Elizabeth, estudiante de segundo grado de la escuela Eugenio Pérez de La Palma, Darién, es ejemplo de fortaleza. A pesar de los desafíos que ha enfrentado desde su nacimiento, hoy camina, practica natación y sueña con ser doctora para ayudar a otros niños con su misma condición. “Me gusta la natación, me gusta bailar… ¡y quiero ser doctora!”, compartió con entusiasmo.

Tarragó destacó que el Hospital Santo Tomás atiende entre 10,000 y 14,000 nacimientos al año —el 20% del país—, por lo que “garantizar un diagnóstico prenatal de calidad no es un lujo, es un derecho para todas las familias, especialmente las que dependen del sistema público”.