Panamá refuerza señalización en zonas con presencia de cocodrilos

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos meses se han hecho virales las imágenes de cocodrilos en riachuelos, patios y zonas cercanas a las viviendas. El Ministerio de Ambiente empezó un proceso para identificar zonas que permita mantener a las personas en alerta.

Jhomar Návalo, biólogo de MiAmbiente, explicó que se trata de abordar el conflicto entre ser humano y especies y el primer punto es señalizar con letreros sobre su presencia, que mantiene mensajes de no acercarse o no alimentar a estas especies.

De acuerdo con el biólogo, alimentar a estas especies no es recomendable, porque modifica su comportamiento y les hace perder el miedo, pues ven al humano como una fuente que les ofrece alimento y comenzarán a acercarse buscando esa comida.

Recomendó evitar la práctica de tirar la piel de pollo a las corrientes de agua donde se presume que hay estas especies.

En esta primera fase se están instalando 40 letreros, en provincias como Colón, Coclé, Panamá Metro, Panamá Este y Panamá Oeste. En la capital se han identificado sectores como: Tocumen, Paitilla, Don Bosco, Boca la Caja, Clayton, y también en el área de Albrook, que es el lugar donde se ha visto más presencia de estas especies.

Explicó que no hay sobrepoblación, “que sí hay más que todo es una sobreexposición en las redes sociales, y se ha visto más en los últimos años, ya que ahora hay personas que tienen acceso a una cámara digital, a las redes sociales, y sube muchas veces información de individuos que ven en cuerpos de agua, quizás un cuerpo de agua que pasa cerca de algún tipo de barriada o urbanización, pero es importante aclarar por qué no hay una sobrepoblación, o sea, estamos hablando de especies que son depredadores tope en la cadena alimenticia, y como un depredador tope quiere decir que para que haya más presencia de estos animales, tiene que haber mayor disponibilidad de espacio y también mayor disponibilidad de presas, lo que no hay, cada vez más se reduce el espacio de estos individuos en su hábitat natural, lo que lo obliga a ellos o lo fuerza a ellos a tener que emigrar para buscar un cuerpo de agua sin perturbación y donde puedan desarrollar una vida plena”.

En MiAmbiente se lleva un registro en el área donde se hace la inspección.

En caso de que una especie entre en conflicto con el ser humano, se acerque a casas, barriadas y zonas comerciales, se procede a capturar.

El biólogo aclaró que la cacería de esta especie está prohibida en Panamá, porque hay una normativa que indica la lista de especies amenazadas de Panamá y también la Ley 24 de 7 de junio de 1999, que se conoce como la Ley de Vida Silvestre, que estipula que la fauna silvestre es patrimonio natural del país, o sea que cada panameño debe velar por su conservación y su protección, lo que hace que esté totalmente prohibida la cacería de estas especies como muchas otras.

Recomendó que si acerca a un cuerpo de agua (ríos, riachuelos), donde ya hay identificado presencia de estos animales, “evitar ingresar, acercarse, si está con mascota, recordar siempre que la mascota más que todo son animales de compañía y se debe entender cerca, no dejarlo que se acerque en esta zona, porque si bien el ser humano no forma parte de la dieta de estos animales, pero la mascota, quizá un perro, un gato, sí puede entrar en el menú de estas especies, entonces, muy importante, evitar alimentarlo, alimentar, porque como mencioné al principio, modifica su comportamiento, también evitar interactuar directamente, que si ven estas especies, no, que me voy a acercar, la voy a agarrar, capturar, agredir. No, la voy a filmar, porque ahora está de moda subir la realidad”.

Pidió no interactuar con las especies y llamar siempre a una autoridad pertinente, al Ministerio de Ambiente, al 50855, o también a la Policía Ecológica, Rural y Turística, que son socios colaboradores en estos temas, y ellos entonces prestan el apoyo con el personal especializado idóneo para el rescate de estas especies.