Panamá refuerza vigilancia marítima con nuevas embarcaciones antidrogas donadas por Reino Unido

Las dos primeras de cinco lanchas repotenciadas fueron incorporadas a la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional para fortalecer la interdicción marítima y combatir el crimen organizado transnacional.

Las autoridades panameñas reforzaron su capacidad de vigilancia e interdicción marítima con la incorporación de dos nuevas embarcaciones antidrogas, en medio de la presión que enfrentan las rutas marítimas del país por el tráfico internacional de drogas y las operaciones del crimen organizado transnacional.

Panamá continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta contra el narcotráfico en las rutas marítimas. El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, encabezó este lunes la incorporación de las dos primeras de cinco embarcaciones repotenciadas que pasarán a formar parte de la Unidad Táctica Antidrogas (UTOA) de la Policía Nacional.

La entrega de estas unidades forma parte de la cooperación estratégica entre Panamá y el Reino Unido, una alianza orientada a reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que opera en la región.

Durante la ceremonia de bautizo de las embarcaciones, Abrego destacó que los mares panameños se han convertido en uno de los principales escenarios utilizados por organizaciones criminales para el tráfico internacional de drogas.

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“Nuestros mares se han convertido en uno de los principales escenarios de la delincuencia organizada transnacional. Con estas embarcaciones fortalecemos nuestra capacidad de intervención marítima, mejoramos la movilidad táctica, incrementamos la capacidad de respuesta y ampliamos la cobertura operativa en las áreas de mayor incidencia del narcotráfico”, afirmó el ministro.

Las nuevas unidades permitirán a los equipos antidrogas realizar operaciones con mayor alcance y rapidez, especialmente en zonas marítimas identificadas como rutas utilizadas por redes criminales para el transporte de sustancias ilícitas.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que la incorporación de estas embarcaciones forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública y proteger las rutas marítimas del país.

Además, destacó que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta clave para enfrentar amenazas transnacionales que afectan no solo a Panamá, sino también a la región y a países aliados.

Con la llegada de estas dos embarcaciones, se avanza en el proceso de incorporación de las cinco unidades previstas dentro del programa de cooperación con el Reino Unido, destinadas a reforzar las operaciones marítimas contra el narcotráfico.