Panamá respalda misión de la OEA para apoyar a Bolivia ante crisis institucional

Durante el encuentro "Bolivia: Protección de la democracia representativa frente al desorden violento", el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, reafirmó el compromiso de Panamá con el respeto al derecho internacional.

Panamá/La situación política que enfrenta Bolivia y la defensa de la democracia representativa fueron el eje de un conversatorio celebrado este martes en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde Panamá reiteró su respaldo a la institucionalidad democrática del país sudamericano y apoyó la creación de una misión hemisférica para acompañar los esfuerzos de estabilidad.

Durante el encuentro "Bolivia: Protección de la democracia representativa frente al desorden violento", el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, reafirmó el compromiso de Panamá con el respeto al derecho internacional y recordó la posición expresada previamente por el presidente José Raúl Mulino durante la apertura de la Asamblea General de la OEA.

En aquella ocasión, Mulino manifestó su solidaridad con el Gobierno boliviano y advirtió sobre las amenazas que enfrenta la institucionalidad democrática del país.

"El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización", afirmó el mandatario panameño.

Asimismo, condenó "cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos" y reiteró el respaldo de Panamá a la estabilidad democrática de la región.

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Mulino fue el apoyo a la propuesta presentada ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para conformar una comisión integrada por cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública que viaje "lo más pronto posible" a Bolivia.

La iniciativa busca brindar acompañamiento político y contribuir a la búsqueda de soluciones frente a la crisis institucional que atraviesa ese país.

Durante su intervención, el viceministro Hoyos destacó la importancia de los espacios multilaterales como herramientas para enfrentar desafíos que afectan a las democracias de la región.

El funcionario panameño señaló que el diálogo y la cooperación hemisférica continúan siendo mecanismos fundamentales para fortalecer las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos.

El conversatorio reunió a representantes de los Estados miembros de la OEA, así como delegaciones de Bolivia, Argentina y Estados Unidos, en una reunión ministerial convocada por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo; el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno; y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

La participación de Panamá en este encuentro se produce en momentos en que la situación boliviana ocupa parte de la agenda política hemisférica, mientras varios países impulsan iniciativas orientadas a preservar la estabilidad institucional y el respeto al orden democrático.