Lo que debes saber sobre el Instituto de la Salud de los Trabajadores

El Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida buscará investigar y prevenir riesgos laborales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dra. Elsa Granda, directora del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, presentó los detalles sobre el nuevo servicio de la Caja de Seguro Social (CSS). El Instituto nace para saldar una "deuda" con los cotizantes activos, ofreciendo atención prioritaria en un tercer nivel de complejidad. Granda señaló los objetivos del instituto, las especialidades médicas que ofrecerá, el proceso de referencia para evitar largas filas, su ubicación, la incorporación de servicios de prestaciones económicas y Mi Retiro Seguro, y el énfasis en la prevención y la investigación de riesgos profesionales para mejorar las condiciones laborales.

Granda explicó el propósito fundamental de la nueva entidad, destacando su naturaleza como un compromiso pendiente con la población que se mantiene activa en el campo laboral.

“El Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida nace como una deuda de la Caja del Seguro Social hacia los trabajadores cotizantes activos”.

Enfatizó que el objetivo es ofrecer atención prioritaria y efectiva, especialmente a aquellos con periodos prolongados de incapacidad o con lesiones complejas que requieren rehabilitación y reinserción laboral. La atención será de tercer nivel de complejidad y el paciente será "referido, no vendrá de manera directa", indicó.

Atenciones y especialidades que ofrecerán

Sobre la oferta de servicios médicos, la directora detalló las áreas que han sido históricamente más requeridas por la población laboral.

“Hemos establecido las necesidades básicas que a lo largo del tiempo el trabajador requerido”. Estas especialidades incluyen ortopedia, medicina física y rehabilitación, cardiología, dermatología, oftalmología, otorrinolaringología y, sin duda, medicina ocupacional.

Ante la pregunta obligada de cómo acceder al servicio, la Dra. Granda aclaró que el proceso es escalonado para evitar el colapso, manteniendo el protocolo tradicional de atención inicial.

“Usted siempre, de acuerdo con lo que establece las reglamentaciones y las normativas de la Caja de Seguridad Social que sufre un accidente de trabajo, usted debe ir a un cuarto de urgencia”.

A partir de allí, el especialista determinará si se requiere la referencia al Instituto. “La idea es no hacer un cuello de botella” segmentando la atención. El Instituto está ubicado en Calidonia, en la antigua edificación conocida como las Rentas 5, cerca de las estaciones del metro Lotería y Plaza 5 de Mayo, una ubicación considerada “estratégica”.

Además de las prestaciones médicas, el nuevo Instituto concentrará otros servicios esenciales para los cotizantes.

“Aquí también tenemos prestaciones económicas, tendremos dos ventanillas, dos agencias que antes estaban ubicadas en vía España y Parque Lefevre; ahora estarán en este sitio estratégico”.

También se contará con una ventanilla de Mi Retiro Seguro, que facilitará las consultas presenciales a quienes no puedan usar la plataforma electrónica, debido a las modificaciones recientes.

Prevención, diagnóstico e investigación

La directora reiteró la importancia de la prevención y la investigación como pilares del Instituto, recordando a los trabajadores la necesidad de acudir a tiempo.

“Siempre hemos establecido y tratamos de divulgar a las empresas y que conozcamos tu derecho como trabajador cuando sufres un accidente o tienes algún tipo de afección; es que debes acudir tempranamente”.

Una función clave del Instituto será la investigación en materia de riesgo profesional: “saber por qué se está afectando a nuestro trabajador de manera temprana y poder establecer mejoras,” en lugar de centrarse solo en multas o litigios.

Granda confirmó que este enfoque investigativo es pionero en el país y detalló las herramientas con las que contará el centro.

“Es la primera vez que se está haciendo este trabajo porque no existía en la República de Panamá”.

Se enfocará en detectar enfermedades profesionales y exposiciones no viables. El Instituto contará con laboratorio de toxicología, de ergonomía, metrología y dosimetría. El objetivo final es la eficiencia: “La idea es que la caja también deje de externalizar ciertos servicios y con esto sean más eficientes tanto para el trabajador y para los asegurados también, porque nosotros somos asegurados y este es nuestro dinero”.