Panamá solicita ser excluido de listas 'discriminatorias' de la Unión Europea durante la Cumbre Celac-UE

Ciudad de Panamá, Panamá/“Superar la discriminación que mantiene a Panamá enlistado como país no cooperante en materia fiscal”, fue parte de la solicitud realizada por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) el domingo 10 de noviembre durante la IV Cumbre CELAC-Unión Europea (UE).

Durante su intervención, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, calificó como “conveniente y oportuno” que América Latina, el Caribe y la Unión Europea fortalezcan sus vínculos sobre la base de la cooperación genuina, el respeto mutuo y los valores compartidos.

“El respeto exige que cesen las listas discriminatorias impuestas unilateralmente, las cuales obstaculizan e impiden la normalidad en nuestras relaciones”, manifestó el viceministro, quien abogó por “una relación fluida, útil y provechosa entre ambas regiones” que permita construir alianzas y alcanzar beneficios conjuntos para los pueblos latinoamericanos y europeos.

Entre los valores que unen a ambas regiones, Guevara Mann destacó el Estado de Derecho, el respeto a la integridad territorial, el acatamiento del Derecho Internacional, la neutralidad y apertura a la navegación de los pasos marítimos internacionales —como el canal de Panamá—, además del multilateralismo, al que consideró un principio rector del sistema internacional que debe mantenerse y promoverse.

El viceministro recordó que el concepto moderno de multilateralismo tuvo sus orígenes en Panamá, durante el Congreso Anfictiónico de 1826, considerado un hito histórico precursor de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Destacó este hecho como una contribución de América Latina y el Caribe a la creación de un sistema internacional basado en normas, más democrático y cooperativo.

Antes de concluir su intervención, Guevara Mann expresó la solidaridad de Panamá con los pueblos afectados por el huracán Melissa, destacando que el país ha contribuido con ayuda humanitaria a través del depósito regional localizado en territorio panameño.