Panamá supera las mil réplicas a 17 días del sismo del 9 de octubre

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el Sistema Nacional de Protección Civil recomienda mantener la calma, identificar zonas seguras y establecer un punto de reunión familiar.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tierra sigue moviéndose. A 17 días del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá contabilizó 1,056 réplicas hasta la mañana del lunes 26 de octubre, aunque estas ocurren con menor frecuencia y magnitud.

“Vemos que se siguen dando réplicas, como indica la teoría, cada vez más espaciadas y siguen disminuyendo en magnitud”, explicó el director del instituto, Néstor Luque.

La institución señaló que estos movimientos forman parte del proceso natural de reacomodo del sistema de fallas y que la actividad puede prolongarse durante varias semanas más.

Sin embargo, aclaró que no todos los sismos registrados en los últimos días corresponden a réplicas del terremoto. Durante el fin de semana ocurrieron dos eventos que no guardan relación con esta secuencia.

Uno se registró el domingo 25 de octubre, a las 9:25 p. m., con una magnitud de 3.5, en la zona limítrofe entre Colón y Guna Yala. El otro ocurrió hacia el límite entre las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.

“Al mismo tiempo, en el fin de semana, ocurrieron dos eventos que no guardan ninguna relación con estas réplicas”, indicó Luque.

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el Sistema Nacional de Protección Civil recomienda mantener la calma, identificar zonas seguras y establecer un punto de reunión familiar. También aconseja preparar una mochila de emergencias y tener definido cómo actuar ante un nuevo movimiento.

Con información de Yiniva Caballero.