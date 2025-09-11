Panameños madrugan para feria de alimentos en Juan Díaz

Ciudad de Panamá/Desde muy temprano, decenas de residentes de Juan Díaz y comunidades cercanas se dieron cita en la feria de alimentos organizada en el corregimiento, con el objetivo de abastecerse de productos de primera necesidad. El evento, que inició a las 7:30 a.m., generó largas filas de personas que madrugaron para asegurar su compra, especialmente de arroz, uno de los productos más buscados.

La feria ofreció alimentos a precios más accesibles que en el comercio tradicional, lo que representa un alivio para muchos hogares en medio de la situación económica actual. Entre los productos más solicitados destacaron granos básicos, vegetales y artículos de consumo diario, que fueron distribuidos de manera ordenada por los organizadores.

Se destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que permiten un ahorro significativo y la posibilidad de adquirir alimentos cerca de sus comunidades, sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Uno de los participantes expresó: “El arroz es lo primero que uno viene a buscar, porque aquí se consigue más barato”, reflejando el sentir general de los consumidores.

Durante el desarrollo de la feria no se registraron incidentes de desorden, y el flujo de personas fue constante durante toda la mañana. Personal de apoyo estuvo presente en el área para garantizar la seguridad y el abastecimiento de productos.

Organizadores señalaron que este tipo de actividades continuarán realizándose en diferentes sectores del país con el fin de apoyar a la población y fomentar el acceso a productos de calidad a precios más bajos.

Puede interesar: ¿Por qué hay más cocodrilos en áreas residenciales de Ciudad de Panamá?