Papa y cebolla, los rubros más golpeados por el contrabando en Tierras Altas

En la reunión interinstitucional del Comité de Cadena Agroalimentaria de Tierras Altas, se plantearon estrategias para reforzar la trazabilidad y fiscalización de la papa y cebolla, cuya introducción irregular al país impacta de forma directa en la economía de los agricultores nacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El contrabando continúa siendo una de las principales amenazas para los productores agrícolas de Tierras Altas, sobre todo en los rubros de papa y cebolla, que figuran entre los más afectados por el comercio ilegal.

El tema fue abordado en una reunión interinstitucional del Comité de Cadena Agroalimentaria de Tierras Altas, en el cual se plantearon estrategias para reforzar la trazabilidad y fiscalización de estos productos, cuya introducción irregular al país impacta de forma directa en la economía de los agricultores nacionales.

En la reunión, Edgar Martínez, jefe regional de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), señaló que la implementación de la plataforma Sigap 2.0 ha permitido contar con datos estadísticos más precisos, identificar la ubicación y extensión de las fincas, y fortalecer las labores de control.

Te podría interesar: Tras nueve días en el hospital, fallece joven herido de bala en Chitré

“El SIGAP 2.0 nos ha brindado herramientas clave para realizar verificaciones más eficaces y garantizar un mejor control de la producción”, afirmó Martínez, destacando que la tecnología contribuye a las acciones contra el contrabando agrícola.

Por su parte, los productores destacaron que es urgente redoblar esfuerzos para frenar la entrada ilegal de papa y cebolla. Se pudo conocer que en la actividad participaron representantes de la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Salud, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACodeco) y productores locales.