Partidos tradicionales admiten 'crisis de representatividad' y buscan renovación de dirigentes

Ciudad de Panamá, Panamá/Los tres partidos políticos más grandes y tradicionales de Panamá [Panameñista, PRD y Cambio Democrático] atraviesan un proceso de profunda autocrítica y renovación interna en medio de una "crisis de la representatividad", exacerbada por el clientelismo y la falta de conexión con sus bases y la sociedad, según coincidieron sus dirigentes en el programa Radar.

Con el Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático listos para renovar parcialmente sus directivas el 23 de noviembre, el debate se centró en cómo recuperar la credibilidad en un panorama político dominado por el desencanto ciudadano.

Renovación y fragmentación en las cúpulas

José Isabel Blandón, presidente del partido Panameñista (con 221,000 adherentes), admitió que la crisis es "más sentida a nivel de los partidos tradicionales", y atribuyó parte del problema a que la política no se ha ajustado a las nuevas realidades de la tecnología y las redes sociales. El panameñismo se prepara para una renovación total de su directiva transitoria.

Por su parte, el PRD (con 584,000 adherentes) buscará llenar cinco plazas vacantes en su Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) el 23 de noviembre. Ricardo Torres, subsecretario del PRD, señaló directamente la causa de la fractura interna tras la derrota electoral:

"La crisis a lo interno del PRD y a lo interno de todos los partidos políticos, definitivamente nosotros, en nombre del Partido Revolucionario Democrático y de forma muy responsable, tenemos que manifestar que la falta de liderazgo ha permitido que muchas corrientes políticas se dispersen y desmiembren el Partido Revolucionario Democrático".

Torres puso como ejemplo la última contienda electoral: "Tuvimos prácticamente 3 PRDs compitiendo a la Presidencia de la República". Hizo un llamado a la juventud a atreverse a competir, aunque reconoció que "lo cierto es que nosotros, dentro del PRD, primero, para poder salir, tenemos que arreglar nuestra casa".

Cambio Democrático: 'La renovación ya en paridad'

Ana Giselle Rosas, exdiputada y exsecretaria de la Mujer de Cambio Democrático (con 262,000 adherentes), destacó que su partido ya superó el proceso de renovación directiva, a pesar del fraccionamiento que dio origen a otros partidos como Realizando Metas.

"La ventaja que tenemos nosotros frente a los otros partidos es que ya nosotros superamos el proceso de renovación. El año pasado escogimos a una nueva junta directiva; la presidenta actual es Yanibel Ábrego, con una junta directiva que debo reiterar y me enorgullece confirmar que está conformada por la mitad de mujeres políticas; es una junta directiva en paridad".

Rosas atribuyó la fragmentación interna a la "falta de comunicación, de esa lucha por el liderazgo y el poder", y sostuvo que para recuperar la confianza es fundamental la "rendición de cuentas; la transparencia es fundamental".

El problema de la Asamblea y el clientelismo

Los tres líderes abordaron el problema de la desconexión entre las bancadas legislativas y las directivas de los partidos, lo cual desgasta la imagen de los colectivos.

Rosas comentó sobre la falta de disciplina:

"La realidad es que al día de hoy el primer vicepresidente de la asamblea es Cambio Democrático... Pero de ahí que en estas representaciones deban entender que no solamente se representan a ellos mismos o a sus circuitos, sino que representan el partido".

Blandón, por su parte, culpó al sistema electoral panameño por el individualismo de los diputados:

"Para que tú puedas tener una bancada de diputados que se comunique mejor con su partido y que haya congruencia entre la posición del partido y la posición de la bancada, tienes que fortalecer en los mecanismos de postulación de elección a los partidos... Con el voto selectivo, los diputados dicen, yo salgo por mí, yo no salgo por el partido", dijo Blandón.

Los panelistas coincidieron en que el sistema clientelista, donde los presidentes "manejan el gobierno con sus amigos" y no con su partido, se alimenta de las diputaciones por circunscripciones pequeñas y el financiamiento privado.

"El problema que nosotros tenemos en Panamá ahora mismo es que no tenemos partidos fuertes, muchos de los ciudadanos no son conscientes de sus deberes y de sus derechos y tenemos un régimen constitucional que se quedó atrás también, que tiene que cambiar... el sistema está mal. El sistema es el que tiene que cambiar", sentenció Blandón.

Por su parte, Torres indicó que "los nombramientos no se manejaban en los ministerios, en las instituciones, sino había un grupo que era el encargado de esos nombramientos, con lo cual nosotros no estábamos de acuerdo con eso, porque manejan el gobierno con sus amigos y se olvidan de las personas que militaron...".

"Hay que educar también más al ciudadano... Lamentablemente, aspiramos a que cuando elegimos, esa persona va a resolver todos los problemas del país... Y eso ha faltado en términos generales con los partidos políticos; no necesariamente, como tú lo mencionabas, la membresía está anuente de qué está pasando dentro del partido", manifestó Rosas.

Los panelistas concluyeron que, si bien las reformas electorales en discusión son necesarias, un cambio real y estructural que ataque el clientelismo y fortalezca la democracia debe ser a nivel constitucional.

La crisis es 'estructural', advierte politólogo

La crisis de credibilidad y fragmentación que afecta a los partidos políticos tradicionales de Panamá es más profunda que la reciente derrota electoral, según el análisis del politólogo Harry Brown del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps). Brown se sumó posteriormente al debate de líderes del PRD, Panameñista y Cambio Democrático, concluyendo que los colectivos enfrentan un "problema estructural" que pone en riesgo su relevancia.

Mientras los líderes partidistas reconocen la presión por renovar sus dirigencias tras las elecciones de 2024, Brown sostiene que la situación también se debe a "problemas antiguos que no han sido resueltos en la sociedad panameña" y a la pérdida de la "capacidad de reforma" en la política.

El análisis de Harry Brown pone la crisis de los partidos en una doble perspectiva:

Presión post electoral : La derrota en 2024 ejerce una "gran presión de su militancia para renovar la dirigencia", una reacción natural cuando la misión de ganar elecciones no se cumple, lo cual se evidencia en las próximas elecciones internas del PRD y el panameñismo.

: La derrota en 2024 ejerce una "gran presión de su militancia para renovar la dirigencia", una reacción natural cuando la misión de ganar elecciones no se cumple, lo cual se evidencia en las próximas elecciones internas del PRD y el panameñismo. Problema estructural: Los partidos no han resuelto el anquilosamiento frente a los nuevos métodos de hacer política, la relevancia de las redes sociales y las demandas de una sociedad que ha esperado 35 años por soluciones a problemas persistentes.

Brown fue revelador al señalar las similitudes entre los partidos tradicionales: "Se parecen demasiado. Necesitamos que haya un poco más de discusión para reflejar precisamente las discusiones que hay en la sociedad panameña". Ideológicamente, los colectivos se mueven en el "centro, centro derecha", ofreciendo modelos económicos y políticas sociales muy parecidas.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.