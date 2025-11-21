Polémica en Chiriquí: imputado por homicidio solo deberá reportarse dos veces al mes

Para los familiares, esta decisión no solo es insuficiente, sino una ofensa a la memoria del productor.

Barú, Chiriquí/La decisión de un juez de garantías de imponer únicamente una medida cautelar de reporte periódico al principal sospechoso del homicidio de José Daniel Fuentes, un productor de 68 años estrangulado dentro de su casa en Sangrillo, distrito de Barú, ha generado indignación entre familiares y representantes legales de la víctima.

Fuentes fue hallado muerto dentro de su vivienda, donde, según su familia, no representaba riesgo para nadie. Este viernes, el sospechoso fue llevado ante un juez que le formuló cargos por homicidio, pero tras evaluar la solicitud, el tribunal determinó que no existían riesgos procesales y optó por permitirle reportarse únicamente los días 15 y 30 de cada mes, en lugar de ordenar una detención preventiva u otra medida más estricta.

Para los familiares, esta decisión no solo es insuficiente, sino una ofensa a la memoria del productor. La hija del fallecido expresó su frustración: “No iba a molestar a nadie a su casa. Y esa persona llegó a mi casa y le hizo eso a mi papá. Y de verdad que pedimos que pague. Independientemente de muchas cosas, él estaba en su casa. No se merecía eso”.

La abogada de la familia también cuestionó la determinación judicial y señaló que “cuando se validaron las solicitudes de medidas cautelares, la jueza de garantía consideró que no habían riesgos procesales y le otorgó una medida cautelar de reporte periódico los 15 y 30 al ahora imputado por homicidio en perjuicio del padre de las víctimas que tenemos aquí”.

Las autoridades mantienen un período de seis meses de investigación para esclarecer lo ocurrido. Según versiones preliminares, una discusión o altercado entre ambos hombres habría desencadenado la agresión mortal, confirmada posteriormente mediante la prueba médico-legal practicada en la morgue judicial de David.

Mientras avanza la investigación, la familia teme que la medida otorgada genere impunidad y pide que la justicia considere la gravedad del crimen.

Con información de Demetrio Ábrego.