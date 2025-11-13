Policía incauta 900 cajas de cigarrillos de contrabando valoradas en más de 400 mil

La carga provenía de Camboya y fue retenida en un puerto del Pacífico antes de ingresar al mercado local.

Agentes policiales y de Aduanas inspeccionan el contenedor donde se ubicaron las 900 cajas de cigarrillos de contrabando.
Agentes policiales y de Aduanas inspeccionan el contenedor donde se ubicaron las 900 cajas de cigarrillos de contrabando. / Policia Nacional
13 de noviembre 2025 - 15:59

Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas, ejecutó una operación en un puerto del Pacífico que resultó en la incautación de 900 cajas de cigarrillos de contrabando, valoradas en aproximadamente 450 mil. La mercancía ilícita tenía origen en Camboya y su destino final era Panamá.

Gracias a las labores investigativas, las autoridades lograron interceptar la carga antes de que ingresara al mercado local, reforzando así las acciones estratégicas contra el contrabando y las redes dedicadas al comercio ilícito.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de las fronteras y la lucha contra el contrabando, destacando que la coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas es clave para garantizar la legalidad y salvaguardar la economía del país.

